Kryzysowy Sylwester? "Wciąż wolne miejsca na zabawy"

Turyści rezerwują noclegi w hotelach, które organizują zabawy sylwestrowe, na ostatnią chwilę - powiedział szef Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Łukasz Magrian. Wskazał, że wpływ na to ma rosnąca liczba zachorowań m.in. na grypę oraz fakt, że noc sylwestrowa przypada na weekend.

„Sondując branżę hotelarską wynika, że rezerwacje przypadają na ostatnią chwilę” - powiedział w rozmowie z PAP dyrektor PROT Łukasz Magrian.

Zauważył, że hotele, które w mniejszym stopniu skupiają się na specjalnej ofercie świąteczno-noworocznej, nadal posiadają wolne pokoje, a ich średnie obłożenie jest na poziomie 30-40 proc. Natomiast te obiekty, które przygotowały bal sylwestrowy albo kolację sylwestrową notują obłożenie na poziomie 70 proc.

„Nie jest to jednolite” - zaznaczył Magrian. Podkreślił, że inaczej wygląda obłożenie w miastach, takich jak Gdańsk czy Sopot a inaczej na Kaszubach czy na półwyspie helskim.

Jego zdaniem goście wybierający zakwaterowanie w dużych ośrodkach miejskich stawiają na intensywny czas zabawy połączony z ofertą typu +city break+, takiej jak jarmarki, koncerty, wystawy, czy miejskie imprezy plenerowe np. lodowiska.

Natomiast goście, którzy planują spędzić noc sylwestrową na Kaszubach czy w pasie nadmorskim chcą się wyciszyć po intensywnym okresie pracy. „Goście są nastawieni na relaks w spa, spacery i obcowanie z przyrodą” - stwierdził rozmówca PAP.

Podkreślił również, że goście decydują się na rezerwację hoteli czy pensjonatu na ostatnią chwile. Wynika to - jak twierdzi Magrian - z dwóch powodów. „W tym roku noc sylwestrowa przypada na weekend, więc turyści nie planują dłuższych pobytów, a poza tym wciąż wielu z nas choruje i goście hotelowi nie chcą wpłacać zaliczki na wyjazd, nie wiedząc, czy do tego czasu wyzdrowieją i uda im się dotrzeć do hotelu” - wyjaśnił.

Prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Barski potwierdził statystyki szefa PROT-u. Jego zdaniem w Sopocie wciąż są wolne miejsca noclegowe.

„Pandemia zmieniła nawyki gości, jeśli chodzi o moment zakładania rezerwacji i decydowania się na wyjazd” - stwierdził Barski. Wskazał, że goście zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale też na pogodę czy ogólną sytuację społeczną, m.in. liczne zachorowania.

„W przypadku pokoi na wynajem czy apartamentów klienci decydują się na wyjazd na ostatnią chwilę. W przypadku dużych hoteli, w Sopocie są obiekty, które mogą pochwalić się 100-proc. obłożeniem na ostatni weekend tego roku” - poinformował.

Zaznaczył, że takie obiekty oferują najczęściej kolację, zabawę taneczną lub bal, atrakcje dla dzieci czy pakiety spa & wellness.

Prezes Barski wyliczył, że za udział w balu sylwestrowym w hotelu 4* w ofercie first minute trzeba było zapłacić 900 zł za osobę, natomiast ostatnie wolne pokoje były rezerwowane w cenach ok. 1500 zł za osobę.

Nieco mniejsze obłożenie jest w Gdańsku, chociaż na oficjalne statystyki trzeba będzie poczekać. Jak przekazał przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej Michał Brandt, do miasta na okres zimowy przyjeżdża mniej turystów niż w okresie letnim.

„Miesiące takie jak listopad, styczeń czy luty tradycyjnie cieszą się najmniejszym zainteresowaniem turystów, jeśli chodzi o Gdańsk i inne polskie miasta, wyjątkiem są oczywiście górskie miejscowości” - zauważył Brandt.

Przypomniał, że w ubiegłym roku w grudniu obłożenie w hotelach kształtowało się na poziomie 38 proc. „Trudno jednak zestawić dane z ostatnich lat, gdyż był to czas pandemii, która teraz już się zakończyła” - stwierdził.

Według niego z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że w tym roku obłożenie będzie znacznie wyższe.

Szef jednego z gdańskich hoteli w centrum miasta Daniel Danielewicz wskazał, że w jego hotelu obłożenie na noc sylwestrową osiągnęło 96 proc.

„Pokój dwuosobowy plus kolacja przygotowana na noc sylwestrową to koszt 1700 zł” - poinformował zastrzegając, że jest to oferta na ostatnią chwilę.

Wciąż są wolne miejsca w czterogwiazdkowym hotelu w Helu. Na noc sylwestrową przygotowano kolację sylwestrową, która kosztuje 180 zł od osoby. Natomiast weekendowy pobyt w hotelu z kolacją sylwestrową dla dwóch osób wyniesie ponad 1600 zł.

Wolne miejsca są również w hotelach na Kaszubach. W hotelu 3*** na zabawę sylwestrową pozostało jeszcze 30 wolnych miejsc. Bal sylwestrowy kosztuje 390 zł za osobę. Goście w cenie otrzymają ciepły i zimny bufet oraz otwarty bar.

W hotelu 2**, również na Kaszubach, zostanie przygotowany bal sylwestrowy na 90 osób. W cenie 495 zł za osobę goście będą mogli skorzystać z bufetu oferującego ciepłe i zimne posiłki.

