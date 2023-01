Tego nie należy jeść w czasie ciąży?

Dieta kobiet ciężarnych stanowi bardzo ważny element prawidłowo przebiegającej ciąży oraz samego porodu, a także zdrowia płodu

W tym czasie kobiety powinny być szczególnie ostrożne w doborze swoich potraw oraz napojów.

Dlaczego to takie ważne?

O swoje zdrowie należy dbać niezależnie od sytuacji, przez cały czas. Jednak w czasie ciąży kobiety powinny wiedzieć co jest dla nich wskazane, a co nie. U dorosłego człowieka układ odpornościowy wykształcił już odpowiednie mechanizmy ochronne przeciwko potencjalnym patogenom. Na przykład w przypadku zatrucia pokarmowego układ trawienny daje o sobie znać w postaci biegunek czy torsji. Gdy jednak kobieta nosi nierozwinięty jeszcze płód, to znacząco zmniejsza się ilość leków, jakie mogłaby ona przyjąć. Patogeny oraz inne drobnoustroje mogą również przeniknąć do łożyska i zaatakować płód, a dziecko może urodzić się z różnymi wadami. Dlatego właśnie na czas ciąży powinno się wykluczyć z diety pewne produkty spożywcze.

Czego unikać?

Nie wszystkie wymienione tutaj produkty należy wyeliminować, ale jedząc je np. z niepewnego źródła możemy przez przypadek spożyć pewne bakterie i patogeny. Dla pewności lepiej całkowicie odstawić pewne produkty, aby unikać nieprzewidzianych i niemiłych konsekwencji.

Alkohol

Tego kobiety ciężarne powinny unikać jak ognia. Nie ma bowiem dla nich bezpiecznej dawki alkoholu. Każdy wypitych kieliszek wina niesie za sobą zwiększone ryzyko poronienia, lub też urodzenia martwego dziecka. Gdy jednak urodzi się ono żywe bardzo możliwe, że będzie ono miało uszkodzony układ nerwowy oraz tak zwany alkoholowy syndrom płodowy.

Kofeina

Kofeina bardzo szybko przenika poprzez łożysko bezpośrednio do płodu, które nie wykształciło jeszcze odpowiednich enzymów metabolizujących ten alkaloid. Duże spożycie kofeiny prowadzi do zmniejszenia masy urodzeniowej dziecka oraz do trudności wzrostowych. W przeciwieństwie do alkoholu można ją spożywać w ilościach nieprzekraczających 200 mg dziennie. To tyle, ile znajduje się w dwóch filiżankach parzonej kawy. Lepiej za to wybrać kawę zbożową lub bezkofeinową.

Niektóre ryby

Ryby pochodzące z zanieczyszczonych akwenów wodnych lub z dużych, przemysłowych hodowli zawierają w sobie duże ilości rtęci, która uszkadza układ nerwowy nie tylko matki, ale także płodu. Co również istotne, to to, że rtęć magazynuje się w organizmie. Należy unikać spożywania rekinów, tuńczyka w formie filetów, makreli oraz miecznika. W zamian dwa, trzy razy w tygodniu jedzmy łososia, pstrąga, śledzie, dorsza, mintaja i sardynki. Takie ryby będą natomiast wspomagały rozwój dziecka, dzięki zawartości kwasów tłuszczowych omega-3.

Surowe ryby, mięsa oraz owoce morza

Dotyczy to zarówno mięso surowych, jak i niedogotowanych. W przypadku ryb możemy zarazić się listeriozą. To zakażenie często wywołuje ciężkie zatrucia pokarmowe. Niewskazane jest zatem sushi, do którego użyto surowych ryb. Surowe mięso, lub też krwiste steki mogą zawierać w sobie bakterie E.Coli, Salmonelli oraz Listeria.

Podroby

Poza okresem ciąży, podroby są bardzo wartościowym urozmaiceniem diety, jednak ze względu na dużą ilość witaminy A, mogą one toksyczne dla płodu. Wystrzegajmy się zwłaszcza wątróbki.

Niemyte owoce i warzywa

Podobnie jak w przypadku surowych mięs, taki i tutaj, gdy spożyjemy niemyte owoce lub warzywa istnieje możliwość, że wraz z nimi dostarczymy metali ciężkich. Na ich powierzchni także znajdować się mogą różne bakterie oraz inne drobnoustroje chorobotwórcze.

Surowe produkty mleczne

Niepasteryzowane, miękkie sery dojrzewające, a zwłaszcza pleśniowe mogą być ekosystemem wielu bakterii. Dorosły człowiek jest w stanie uporać się z ewentualnym zakażeniem bez widocznych objawów, ale na czas ciąży lepiej je odstawić ze względu na dobro dziecka w łonie matki.

W czasie ciąży nie należy ulegać wszystkich zachciankom oraz pokusom. W tym czasie niezwykle istotne jest, aby zapewnić jak najbezpieczniejsze warunki do prawidłowego rozwoju płodu.

Filip Siódmiak