W ciąży lepiej unikać upałów
Zmiany klimatyczne powodują, iż Europa doświadcza wzrostu temperatur - często szybciej, niż jakikolwiek inny region świata. Coraz częstsze i bardziej intensywne fale upałów stanowią istotne zagrożenie zdrowotne, szczególnie dla osób w grupach ryzyka – seniorów, dzieci, pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz kobiet w ciąży.
Narażenie ciężarnych na wysokie temperatury wiąże się z ryzykiem zarówno dla zdrowia matki, jak i rozwijającego się płodu, a owe zagrożenie nasila się w sytuacjach ograniczonych zasobów społeczno-ekonomicznych.
Utrzymać temperaturę
Organizm człowieka utrzymuje homeostazę cieplną głównie dzięki mechanizmowi pocenia oraz parowania. U kobiet w ciąży procesy termoregulacyjne mogą być mniej efektywne ze względu na zachodzące fizjologiczne zmiany krążeniowe czy metaboliczne. Długotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę sprzyja odwodnieniu, przegrzaniu, obrzękom, a w skrajnych przypadkach – udarowi cieplnemu, stanowiącemu bezpośrednie zagrożenie życia matki i płodu.
Dlaczego należy uważać na upały?
W przebiegu ekspozycji osób ciężarnych na ekstremalne warunki cieplne obserwuje się zwiększone ryzyko:
• Omdleń i zawrotów głowy,
• Nasilonych obrzęków obwodowych i żylaków,
• Skurczów macicy, przedwczesnego porodu i krwawienia z dróg rodnych,
• Urodzenia noworodka z niską masą urodzeniową.
Należy również podkreślić, iż ekspozycja na promieniowanie słoneczne sprzyja występowaniu przebarwień skórnych, częściej obserwowanych w okresie ciąży ze względu na obecne zmiany hormonalne.
Jak się chronić?
• Ogranicz ekspozycję na światło słoneczne – unikanie przebywania na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, preferowanie aktywności porannych i wieczornych, przebywanie w klimatyzowanych lub zacienionych pomieszczeniach co najmniej kilka godzin dziennie;
• Chroń się przed promieniowaniem UV – stosowanie preparatów z filtrem przeciwsłonecznym, nakryć głowy czy okularów przeciwsłonecznych;
• Zapewnij komfort termiczny w domu – wykorzystywanie nocnej wentylacji, stosowanie rolet i żaluzji, ograniczanie użycia urządzeń emitujących ciepło;
• Dobieraj strój do warunków atmosferycznych – wybór przewiewnych, nieuciskających ubrań, obuwia na płaskiej podeszwie, okresowe unoszenie kończyn dolnych celem redukcji obrzęków;
• Monitoruj obrzęki i ciśnienie tętnicze – unikanie noszenia biżuterii - szczególnie pierścionków, w przypadku utrzymywania się obrzęków po nocnym odpoczynku konieczna jest konsultacja lekarska;
• Dbaj o higienę snu i regenerację – odpoczynek w lekkiej pościeli, unikanie przegrzania podczas snu;
• Chłódź organizm – stosowanie letnich kąpieli, pryszniców, zimnych okładów, moczenie nóg w chłodnej wodzie, używanie dermokosmetyków o działaniu chłodzącym;
• Prowadź odpowiednią dietę – ograniczenie spożycia soli zapewnienie odpowiedniego nawodnienia poprzez regularne spożywanie wody, unikanie napojów słodzonych, energetyzujących, kofeinowych oraz alkoholowych.
