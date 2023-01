„Talenty Jutra”. BGK wspiera młodych naukowców

10 stycznia 2023 r. w Planetarium w Śląskim Parku Nauki w Chorzowie odbyła się gala finałowa programu grantowego ,,Talenty Jutra”. Fundacja Empiria i Wiedza wyłoniła 20 najlepszych projektów i przyznała nagrody o łącznej wartości pół miliona złotych, które ufundował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dodatkowo, pięciu finalistów programu otrzymało wyróżnienia związane z inicjatywą 3W: woda, wodór, węgiel.

„Talenty Jutra” to program, który powstał, by inspirować młodych ludzi do tworzenia innowacji i realizacji projektów naukowo-badawczych w naukach ścisłych i medycynie. Jego organizatorem jest powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundacja Empiria i Wiedza.

Edukacja to spoiwo dwóch filarów strategii Banku Gospodarstwa Krajowego – Zrównoważonego rozwoju i Zaangażowania społecznego. Jednym z celów zrównoważonego rozwoju jest równy dostęp do wiedzy, a wykształcenie i poziom edukacji to kluczowe elementy budowania kapitału społecznego. Dlatego niezwykle ważna jest inwestycja w młodych naukowców. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje te działania razem z Fundacją Empiria i Wiedza, która zgodnie ze swoimi celami statutowymi wspiera w rozwoju najzdolniejszych. Konkurs ,,Talenty Jutra” umożliwia młodym naukowcom efektywne wdrażanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny i nauk ścisłych – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

Udział w gali finałowej konkursu ,,Talenty Jutra” wzięli polscy i zagraniczni przedstawiciele świata nauki. Jury wybrało 20 najlepszych projektów i przyznało nagrody o łącznej wartości pół miliona złotych, które ufundował Bank Gospodarstwa Krajowego. W konkursie wpłynęło prawie 100 wniosków w pięciu kategoriach: biotechnologia, informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne, nauki biologiczne oraz nauki o zdrowiu i medycyna, nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku, nauki fizyczne i astronomia.

Otrzymaliśmy niemal 100 zgłoszeń nowatorskich prac naukowych oraz wynalazków, z nich wyłoniliśmy 50 finalistów, co nie było łatwym zadaniem. Widać więc, jak ogromny potencjał mają polscy młodzi naukowcy i wynalazcy, jaką perspektywę rozwoju polskiej nauki rysuje taka postawa” – mówi Zuzanna Piasecka, prezes zarządu Fundacji Empiria i Wiedza. „Widzimy też, że ci młodzi ludzie potrzebują wsparcia. Zarówno międzynarodowa kariera, jak i droga po nagrodę Nobla mogą stać przed nimi otworem. Żeby ten cel osiągnąć, nie wystarczy indywidulana ciężka praca. Dzisiaj jest to praca zbiorowa, projektowa. Dlatego powstał ten program – nie tylko po to, żeby dofinansować projekty, ale także po to, żeby zmienić sposób myślenia, sposób pracy. I tę dyskusję podczas finału Talentów Jutra otworzyliśmy – podsumowuje Zuzanna Piasecka.

W programie „Talenty Jutra” dwie nagrody specjalne BGK dotyczące rozwoju inicjatywy 3W: woda, wodór, węgiel otrzymali: Jakub Ostrowski i Kajetan Grzelka. Wyróżnienia trafiły w ręce Aleksandry Bandzerewicz, Joanny Howis oraz Emilii Brancewicz-Steinmetz.

Oczekujemy, że obszar gospodarki oparty o 3W będzie się intensywnie rozrastał, a zapotrzebowanie na pracowników naukowych czy technicznych będzie się w najbliższych latach zdecydowanie zwiększać. To nie jest tendencja lokalna, a globalna. Przewidujemy, że właśnie woda, wodór i węgiel będą w najbliższych latach punktem wyjścia większości prowadzonych w Polsce badań, a także wprowadzanych w życie innowacyjnych rozwiązań. Ponieważ chcemy być europejskim liderem w ich wdrażaniu, oczywistym jest, że powinniśmy zainwestować przede wszystkim w ludzi. To oni wprowadzają te nowoczesne rozwiązania do naszej codzienności, ale najpierw te niesamowite pomysły rodzą się w ich głowach, co pokazali nasi laureaci – podsumowuje Magdalena Sopiela, menedżerka zespołu promocji i rozwoju społeczności 3W w BGK.

