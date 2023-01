Tauron proponuje Rafako kontynuację rozmów ws. Jaworzna

Jak poinformował w czwartek Tauron, na poniedziałek w siedzibie Prokuratorii Generalnej zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli spółki Tauron Wytwarzanie i Rafako ws. bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Tauron żąda 1,3 mld zł kar, ale też mówi, że priorytetowo traktuje stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego. Rafako zapowiada złożenie wniosku o upadłość

Jeżeli Rafako podejmie konstruktywne rozmowy, prowadzące do zawarcia ugody, to jest możliwe rozważenie przez Tauron Wytwarzanie zawieszenia dalszych działań prawnych, wynikających z wystawienia noty – mówi Trajan Szuladziński, prezes zarządu Tauron Wytwarzanie. – Jeżeli Rafako przedłuży gwarancje bankowe, możemy nadal rozmawiać, a nota zostanie zamrożona. Zapisy kontraktowe, także te zawarte w ugodach, na podstawie których wyliczone zostały kwoty kar, były znane Rafako co najmniej od dwóch lat, mimo to nie chcieli prowadzić w dobrej wierze konstruktywnych rozmów ugodowych – mówi prezes Szuladziński.