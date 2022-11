Dolnośląskie: Tauron wybuduje farmę fotowoltaiczną

Farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 46 MW wybuduje w powiecie polkowickim (woj. dolnośląskie) Grupa Tauron - przekazał koncern w poniedziałek. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zakończyć w pierwszej połowie 2024 r

Jak poinformowała w poniedziałek spółka energetyczna, nowa farma fotowoltaiczna Taurona na Dolnym Śląsku będzie składać się z ponad 80 tys. paneli, a jej powierzchnia zajmie blisko 50 ha. Produkcja z instalacji pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną blisko 17 tys. gospodarstw domowych.

Nowy projekt OZE to dowód na to, że nawet w czasie kryzysu energetycznego Zielony Zwrot Taurona nie zwalnia. W ostatnich tygodniach zakończyliśmy budowę farmy wiatrowej w Piotrkowie Trybunalskim i ogłosiliśmy budowę kolejnej elektrowni wiatrowej, tym razem w Nowej Brzeźnicy. Realizujemy ambitny plan transformacji naszego miksu wytwórczego – przekazał prezes zarządu Tauron Polska Energia Paweł Szczeszek, cytowany w informacji.

Podkreślił przy tym, że do 2030 r. spółka chce zainstalować w odnawialnych źródłach energii 3,7 GW mocy.

Inwestycję fotowoltaiczną w powiecie polkowickim realizować będzie spółka Tauron Zielona Energia, która odpowiada w Grupie Tauron za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje projektów, a także prowadzi nadzór inwestycyjny nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi. Rozpoczęcie budowy na Dolnym Śląsku ma nastąpić przed końcem br., a jej zakończenie - w pierwszej połowie 2024 r.

Jak podano w poniedziałkowej informacji prasowej koncernu, Tauron dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi 19 MW.

Z końcem grudnia 2020 r. Tauron oddał do eksploatacji w Jaworznie swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy – przypomniano.

Aktualnie koncern buduje w ramach tego programu swoją największą elektrownię fotowoltaiczną o docelowej mocy blisko 100 MW w Mysłowicach. Została ona zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Inwestycja realizowana jest dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW.

W połowie stycznia ubiegłego roku Tauron oddał też do użytku elektrownię fotowoltaiczną Choszczno II w woj. zachodniopomorskim. Instalacja o mocy 8 MW zasili w energię ok. 3,5 tys. gospodarstw domowych. Choszczno II to druga farma PV w tej lokalizacji.

W poniedziałkowej informacji spółki podkreślono, że nowa strategia koncernu zakłada przyspieszenie tzw. Zielonego Zwrotu poprzez skokowe zwiększenie mocy OZE.

W 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku - 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy – przekazał koncern.

PAP/KG