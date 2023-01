Premier nałoży presję na Niemcy. Chodzi o Leopardy!

Nie wyobrażam sobie, żeby zgoda Niemiec na przekazanie Ukrainie nowoczesnych czołgów Leopard 2 nie została szybko udzielona, ważne, by przestać działać kunktatorsko i zająć się realnym wsparciem - powiedział premier Mateusz Morawiecki przed wylotem do Berlina.

Premier podczas konferencji prasowej przed wylotem do Berlina w poniedziałek został zapytany o plany rozmów z niemieckimi politykami o przekazaniu nowoczesnych czołgów Leopard 2 Ukrainie.

„Tak, będę dzisiaj rozmawiał z politykami różnych opcji niemieckiej polityki na temat przekazania czołgów na Ukrainę” - potwierdził. Zaznaczył, że Ukraina potrzebuje nowoczesnych, zachodnich czołgów.

Podkreślił, że do przekazania czołgów wzywa m.in. prezydent USA Joe Biden. „Mam nadzieję, że nasi partnerzy niemieccy poczują się ośmieleni, i będą w stanie przeznaczyć wreszcie znaczną część potrzebnego ciężkiego sprzętu w postaci czołgów Leopard na Ukrainę. My jesteśmy gotowi do tego” - oświadczył premier. Przyznał, że do przekazania produkowanych w Niemczech czołgów potrzebna jest zgoda władz RFN.

„Nie wyobrażam sobie, żeby ta zgoda nie została w szybki sposób udzielona” - oświadczył

Morawiecki dodał, ze na Ukrainie „toczy się bój także o nasze bezpieczeństwo”. „O stabilność, o pokój - dlatego tak ważne jest, by przestać postępować kunktatorsko, a zająć się realnym wsparciem, tak jak robi to Polska, USA, Wielka Brytania” - powiedział premier.

PAP/ as/