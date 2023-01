Rusza Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

W szwajcarskim Davos trwają ostatnie przygotowania do rozpoczynającego się w poniedziałek Światowego Forum Ekonomicznego. Dużym zainteresowaniem cieszy się Dom Polski (Polish House), usytuowany przy głównej ulicy Davos.

Promenade, czyli główna ulica Davos, pełna jest ludzi; wśród nich dużą część stanowią dziennikarze z całego świata, którzy będą relacjonować debaty z udziałem międzynarodowych gości między innymi ze świata biznesu i polityki. Co kilkadziesiąt metrów można spotkać osoby rozdające bezpłatnie poniedziałkowe wydanie gazety „Financial Times”. Ruch na ulicach nadzorowany jest stale przez służby porządkowe.

Na Promenade pod numerem 67 zlokalizowany jest też Dom Polski (Polish House), czyli polski pawilon konferencyjny, otwarty po raz pierwszy w 2019 r. Jego działalność zainaugurował wówczas prezydent Andrzej Duda, który w tym roku również weźmie udział w panelach dyskusyjnych, organizowanych w Davos.

„Widzimy duże zainteresowanie Domem Polski. Ludzie spacerujący po Promenade wchodzą do nas, interesują się” - powiedziała PAP jedna z osób czuwających nad organizacją wydarzeń w Domu Polskim. Polskiego pawilonu ciężko nie zauważyć: w oczy rzuca się duży napis „Polish House” i jego tegoroczne hasło, wpisane w mapę kraju: „Poland. Bridge to Freedom” (Polska. Most do Wolności).