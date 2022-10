Zielone Forum wGospodarce.pl. Czy kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie zatrzymają zieloną transformację?

Zielone Forum wGospodarce.pl to projekt redakcji ekonomicznej Grupy Medialnej Fratria – cykl debat z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych z zieloną transformację, przedstawicieli spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw zaangażowanych w proces transformacji

Zapraszamy na II Forum wGospodarce.pl – 25.10. od godz. 9.00

Relacje na żywo obejrzeć można na facebooku

W tym roku, w ciągu jednego dnia Forum odbędzie się pięć paneli poświęconych kluczowym wyzwaniom energetycznej „zielonej zmiany”. Jak zapowiada redakcja – to próba odpowiedzi na pytanie, czy obecna sytuacja gospodarcza, kryzys energetyczny i surowcowy oraz – co najważniejsze – wojna na Ukrainie, mogą zatrzymać proces transformacji w Polsce i w Europie.

Pięć debat z przedstawicielami kluczowych dla transformacji ministerstw, przedsiębiorców, reprezentanci spółek skarbu państwa, ekspertów na temat postępów w realizacji założeń Zielonego Ładu, dyskusji dotyczących projektu Fit for 55, rozwoju technologii wodorowej, wykorzystania wiatru, wody, paliw alternatywnych i energetyki atomowej - zapraszamy do śledzenia przebiegu spotkania na żywo na facebookowym profilu wGospodarce.pl już we wtorek 25 października od godz. 9.00.

Obecność na panelach dyskusyjnych zapowiedzieli ministrowie reprezentujący resort aktywów państwowych, klimatu i środowiska, rozwoju i technologii, a także ministerstwo finansów.

Chcemy zaproponować gościom i uczestnikom dyskusji możliwość skonfrontowania opinii na temat regulacji na rozedrganym kryzysem i wojną rynku energetycznym i paliwowym. Można odnieść wrażenie, że wiele elementów transformacji, w tej sytuacji gospodarczej zwyczajnie przestaje działać. Wystarczy zwrócić uwagę na błyskawiczny powrót do węgla i wzrost znaczenia tego paliwa, mimo wieloletnich przecież programów ograniczających jego wykorzystanie. Dziś, gdy słucham ekspertów i mediów, którzy jeszcze niedawno nawoływali do natychmiastowego zamknięcia kopalń, a teraz straszą brakiem węgla i udowadniają, że polski węgiel jest lepszy, ale z jakiegoś powodu go brakuje – mam ochotę zapytać, co stało się z promowaną w tych mediach przez lata strategią natychmiastowej i bezwarunkowej dekarbonizacji – mówi Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”. – To jednak tylko wyjście do dyskusji o wyzwaniach, które nieoczekiwanie stanęły przed nami. A zima tuż, tuż..

Debata zatytułowana „Czy wojna i kryzys energetyczny mogą zatrzymać zieloną transformację? Jak poradzić sobie z energetycznym i surowcowym wyzwaniem? Projekty krajowe i europejskie – współpraca czy konflikt?” zainauguruje tegoroczne II Zielone Forum wGospodarce.pl. Dziennikarze portalu poprowadzą też spotkania poświęcone ESG, pytając zaproszonych do dyskusji gości: „Czy raportowanie ESG pomoże, czy wyhamuje rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw? Czy ESG zakłada obronę przed wojną gospodarczą?” oraz innym regulacjom rynku – „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – jak regulacje rynkowe chronią przed obecnym kryzysem i jak powinny działać w przyszłości, by ułatwić transformację energetyczną w ramach unijnej polityki klimatycznej?”. W programie Forum znalazło się również miejsce na polski atom i debatę zatytułowaną – „Jak zdobyć atom – jak bezpiecznie budować rynek energii atomowej w Polsce (SMR, duża elektrownia jądrowa).”. Z pewnością dużym zainteresowaniem cieszyła się będzie również debata poświęcone odnawialnym źródłom energii – „Rola i znaczenie przedsiębiorstw we wspieraniu rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jakie wyzwania i korzyści stoją przed nimi w obliczu kryzysu energetycznego i w świetle dążenia do osiągnięcia celów OZE.”.

Wszystkie debaty można obejrzeć on-line na facebookowym profilu portau wGospodarce.pl, a relacje ze spotkań pojawią się w specjalnym dodatku na łamach tygodnika „Sieci” i „Gazety Bankowej”.

W ubiegłym roku, podczas pierwszego Forum zobowiązaliśmy się, że projekt będziemy kontynuować. Wtedy rozmawialiśmy o wpływie pandemii na transformację, dziś – jak się okazało – pytania o zasadność wielu regulacji, w tym wciąż aktualne wezwanie do zwieszenia systemu ETS, wciąż są aktualne i nabierają dodatkowego znaczenia w procesie kształtowania cen energii. Mam wrażenie, że dziś musimy skupić się na podstawowych zadaniach rządu i firm z branży energetycznej – dostarczeniu do mieszkań energii, ciepła, tanich surowców. Fanaberie w rodzaju zeroemisyjności, dekarbonizacji, ograniczenie emisji CO2 poprzez dodatkowe opłaty prośrodowiskowe – schodzą na drugi plan, na lepsze czasy – mówi Maciej Wośko, który poprowadzi debatę inauguracyjną tegorocznego Forum. – Tak czy inaczej, z pewnością czekają nas ciekawe rozmowy, a tematyka Forum gwarantuje gorącą atmosferę.

