Lotnisko Warszawa – Radom już „świeci”

Pół tysiąca różnego rodzaju lamp oświetlenia nawigacyjnego jest gotowych i zainstalowanych na Lotnisku Warszawa-Radom. Oświetlenie na radomskim lotnisku umożliwia wykonywanie operacji lotniczych dla podejść precyzyjnych CAT 1 (dla kierunku 25)

Z wyłączeniem wskaźnika PAPI na kierunku 07, całość oświetlenia nawigacyjnego oraz podświetlane oznakowanie pionowe zostało wykonane w technologii LED z wykorzystaniem urządzeń firmy OCEM. Na kierunku 07 zainstalowany jest prosty system świateł podejścia.

Dla kierunku 25 zastosowano układ świateł podejścia precyzyjnego ALPA-ATA składający się z poprzeczek (baretek) z 4 oprawami jednokierunkowymi białymi oraz oprawą błyskową (w osi podejścia) na odcinku 900 m od progu, w odstępach co 30 m. Oprawy zainstalowane są na masztach rurowych oraz kratowych, z których najwyższy ma ok 15 m. Maszty kratowe posiadają możliwość składania górnej części, co umożliwia serwisowanie opraw bezpośrednio z ziemi.

Co ciekawe – EASA wymaga zachowania równych odstępów pomiędzy rzędami opraw systemu podejścia. W Radomiu, na kierunku 25, którego oś podejścia przecina się z ulicą Lubelską, zachowanie odległości, wynoszących w tym przypadku 30 metrów nie byłoby możliwe. Dlatego zastosowano tu maszt typu „L” z wysięgnikiem, który pozwala na zachowanie wymaganych odstępów pomiędzy rzędami opraw i ominięcie przeszkód terenowych uniemożliwiających posadowienie „tradycyjnego” masztu.

Na kierunku 25 zainstalowany też jest precyzyjny wskaźnik ścieżki schodzenia (PAPI) składający się z 8 opraw LED jednolampowych pogrupowanych w pary (2 oprawy stanowią pojedyncze źródło światła). Takie rozwiązanie w Radomiu zostało zastosowane po raz pierwszy w Polsce.

Na drodze startowej zainstalowane są oprawy krawędziowe naziemne i zagłębione oraz lampy zagłębione progów i końców drogi startowej.

Oprawy dróg startowych oraz podejść ustawia się kątowo w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej. Ustawienie kątowe opraw wykonuje się za pomocą specjalistycznych narzędzi dostarczanych przez producenta.

Na drogach kołowania zainstalowane są oprawy krawędziowe naziemne LED dookólne koloru niebieskiego.

Całość oświetlenia nawigacyjnego zasilana jest z wykorzystaniem regulatorów stałej wartości prądu 6,6A.

Oświetleniem nawigacyjnym steruje wieża kontroli ruchu lotniczego. System, po wyborze przez kontrolera odpowiedniego scenariusza (start lub lądowanie) oraz kierunku, z którego operacja będzie wykonana (07 lub 25), włącza odpowiednią grupę opraw.

System w trybie ciągłym monitoruje pracę poszczególnych elementów. W przypadku wystąpienia awarii wszystkie informacje są wyświetlane w odrębnej zakładce widocznej dla służb technicznych lotniska.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, a także urządzeniom najnowszej generacji, system nawigacyjny lotniska Warszawa-Radom należy do najnowocześniejszych w tej części Europy.

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały Prasowe Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały Prasowe Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały Prasowe

Czytaj też: PPL trafi do CPK. Wyzwania dla „Portów Lotniczych” w 2023 r.

Mat.Pras./KG