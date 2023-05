Kiedy FlixBus pojedzie na lotnisko w Radomiu? "Ceny biletów byłyby zbyt drogie"

Lotnisko Warszawa-Radom działa od prawie miesiąca, ale FlixBus nie uwzględnia go w swojej sieci połączeń. Mimo że obsługuje wiele innych lotnisk, dyrektor zarządzający Flixbusa Michał Leman tłumaczy, że obecnie trasa z Warszawy do lotniska w Radomiu jest nieopłacalna, co przełożyłoby się na zbyt wysokie ceny biletów.

Chcielibyśmy zacząć jeździć na Lotnisko Warszawa-Radom, ale nie potrafię powiedzieć, kiedy to nastąpi - stwierdził Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, odpowiadając na pytanie money.pl.

Michał Leman podkreślił w wywiadzie dla portalu money.pl, że resort infrastruktury, który nadzoruje działalność lotniska, nie opracował elastycznej ustawy dotyczącej rozkładu jazdy na liniach lotniskowych. Powoduje to pewne ograniczenia prawne związane z lotniskiem w Radomiu.

Leman dodaje, że linie lotnicze mają możliwość zmiany rozkładu lotów co godzinę, podczas gdy przewoźnicy autobusowi mają tylko cztery okazje w roku do wprowadzenia zmian.

Zarządzanie czasem pracy kierowców i harmonogramem autobusów w kontekście lotniska w Radomiu stwarza pewne wyzwania. Chociaż przewiduje się rozwój lotniska i wzrost ruchu, nie można określić dokładnego terminu zmian.

Mamy jeszcze trochę białych plam i cały czas o nich pamiętamy, ale wbrew pozorom otwieranie nowych tras nie jest takie proste - dodał Leman dla portalu money.pl

money, jb