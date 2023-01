Kolejne państwa apelują do Niemiec o czołgi dla Ukrainy

Szefowie MSZ Estonii, Litwy i Łotwy zaapelowali w sobotę do Niemiec o niezwłoczne zapewnienie Ukrainie czołgów Leopard, co - jak wskazali - „jest potrzebne do powstrzymania agresji rosyjskiej, dopomożenia Ukrainie i szybkiego przywrócenia pokoju w Europie”.

Wspólne oświadczenie opublikował na swoim Twitterze szef estońskiej dyplomacji, Urmas Reinsalu.

„My, ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Łotwy i Litwy, wzywamy Niemcy, by bezzwłocznie zapewniły Ukrainie czołgi Leopard. Jest to niezbędne do powstrzymania agresji rosyjskiej, dopomożenia Ukrainie i szybkiego przywrócenia pokoju w Europie. Na Niemczech jako czołowej potędze europejskiej spoczywa w tym względzie szczególna odpowiedzialność” - podkreślili szefowie dyplomacji.

Na spotkaniu w piątek w niemieckiej bazie Ramstein przedstawiciele 50 krajów wspierających Ukrainę dyskutowali o możliwościach pomocy militarnej. Nie udało im się dojść do porozumienia w sprawie dostawy czołgów Leopard na Ukrainę. USA i inni sojusznicy spodziewali się, że Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2 i pozwolą jako państwo-producent tych wozów bojowych także innym krajom na to samo.

PAP/kp