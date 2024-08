Koreańskie czołgi nie przyjadą? "Pełno niewiadomych"

Wbrew zapowiedziom umowa na kolejne dostawy nie zostanie podpisana szybko; pod znakiem zapytania są też plany produkcji czołgów K2 w Polsce - informuje w piątek „Rzeczpospolita”.

„Rz” przypomina, że dwa miesiące temu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał:

Wszystkie siły i środki są skierowane na to, żeby ta produkcja rozpoczęła się jak najszybciej. Mówimy o kolejnej umowie wykonawczej na 180 czołgów K2, którą chcemy podpisać w Kielcach podczas targów. Taki jest cel, żeby już z tej transzy czołgi były produkowane w Polsce.

Kluczowy tydzień

Gazeta zauważa, że Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach odbędzie się w pierwszym tygodniu września, ale podkreśla, że z jej ustaleń wynika, iż do podpisania umowy z Koreą nie dojdzie.

Czytaj więcej o czołgach K2:

INFOGRAFIKA. Czołg K2 Black Panther

Broń z Korei odjeżdża? Bulwersujące słowa szefa MON

„Polonizacja” czołgów z Korei. Projekt K2PL utknął?

Czołgi K2 dla Polski. Skradziono tajną dokumentację!

„Przedstawiciele koncernu Hyundai Rotem, producenta czołgów K2, sprawy nie komentują. Enigmatyczni są polscy negocjatorzy” - czytamy w „Rz”.

„Agencja Uzbrojenia realizuje swoje zadania zgodnie z centralnymi planami rzeczowymi i naturalnym tokiem procedowanych spraw, niezależnie od kalendarza imprez handlowych+” – mówi „Rz” ppłk Grzegorz Polak, rzecznik prasowy Agencji.

Umowę ramową z Koreą Południową na 1 tys. czołgów K2, z których 500 miałoby być wyprodukowanych w Polsce, zawarł w lipcu 2022 r. ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. W kolejnym miesiącu podpisano umowę wykonawczą, czyli faktyczny kontrakt na zakup 180 czołgów K2, o wartości prawie 3,4 mld dol.

Udział przemysłu minimalny

„Dostawy z Korei już trwają, ale udział polskiego przemysłu w realizacji tej części kontraktu jest minimalny. W czołgach K2 instalowane są jedynie rodzime systemy łączności, produkowane przez Grupę WB. Rozmowy dotyczące zakupu kolejnych 180 czołgów toczą się od kilku miesięcy. W tym tygodniu koreańska delegacja spędziła dwa dni w Warszawie na negocjacjach z Agencją Uzbrojenia. I choć wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że czołgi z tej transzy mają być produkowane w Polsce, to już wiadomo, że to nierealne. „Sama dostawa linii produkcyjnej to minimum półtora roku” - mówi „Rz” osoba związana z polskim przemysłem zbrojeniowym.

Rozmowy przeciągają się

Jak czytamy, rozmowy dotyczące zakupu kolejnych 180 czołgów przeciągają się głównie ze względu na brak porozumienia między potencjalnymi wykonawcami polskiej części kontraktu i z powodu sposobu finansowania umowy.

Były szef MON interweniuje

Sprawę szybko skomentował były szef MON i zarazem główny architekt współpracy z koreańskim przemysłem zbrojeniowym - Mariusz Błaszczak.

Jak wskazał były szef MON:

Absolutny skandal - jeden z ważniejszych kontraktów zbrojeniowych jest właśnie wyrzucany do kosza przez rząd. Straci nie tylko Wojsko Polskie, ale także przemysł zbrojeniowy, bo czołgi K2 miały być docelowo produkowane w naszych zakładach.

Do tekstu „Rzeczpospolitej” na platformie X odnosi się też Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.

Niebywały skandal! Rząd Donalda Tuska zawala sprawę budowy w Polsce koreańskich czołgów K2. Była dobrze przygotowana, a umowy podpisane przez Wielkopolskie Zakłady Motoryzacyjne, z wykorzystaniem poznańskiego Cegielskiego i kaliskiego WSK-PZL

Czy niejasności oznaczają opóźnienia w programie dozbrajania Wojska Polskiego? Oby najbliższe miesiące wyjaśniły sprawę.

PAP/ wPolityce/ X/ as/

»» ODWIEDŹ wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Test bojowy: polski Twardy lepszy niż Leopard!

Złoto Glapińskiego. Kolejne zakupy i miliardy na plus

Prezent Tuska dla biznesu: wszystkie nowe drogi płatne!

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: