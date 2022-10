II Kongres ESG - znamy datę wydarzenia

Już 25 stycznia 2023 r. w Warszawie eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci spotkają się podczas II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”! O oficjalnej dacie wydarzenia poinformowali organizatorzy Kongresu: Instytut ESG oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Już dziś zapraszamy państwa do dyskusji w wyjątkowym formacie. W jednym miejscu zgromadzimy praktyków z różnych dziedzin życia gospodarczego, nauk ekonomicznych i społecznych, ekspertów, przedstawicieli instytucji decydujących o kształcie polityki zrównoważonego rozwoju w kontekście polskim i europejskim. ESG - environmental, social i governance, czyli czynniki środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny odgrywają coraz większą rolę, nie tylko w obszarze raportowania największych firm. Podczas Kongresu dokonamy próby ewaluacji, w jaki sposób rosyjska agresja na Ukrainę wpłynęła na priorytety ESG w Europie i możliwe scenariusze transformacji zrównoważonego rozwoju w Polsce – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Jak podkreślają organizatorzy, celem drugiej edycji Kongresu ESG jest kontynuowanie i poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce, rozpoczętej podczas I Kongresu ESG w styczniu 2022 r. Celem wydarzenia jest także szeroka edukacja na temat równoważonego rozwoju, promocja wiedzy dotyczącej ESG, nowych przepisów i dobrych praktyk.

Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich firm. Wielu przedsiębiorców wciąż nie wie, czy i w jakim stopniu obejmą ich planowane zmiany dotyczące wdrażania ESG w Polsce. Wielu z nich wciąż nie jest świadomych, że obowiązek raportowania niefinansowego, nałożony na największe firmy, dotknie też pośrednio dostawców, podwykonawców i kooperantów. Ważne, by już dziś polskie firmy oswoiły się z takimi zagadnieniami jak: gospodarka w obiegu zamkniętym, ślad węglowy czy różnorodność i inkluzja – zaznacza Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Wątkiem przewodnim II edycji Kongresu ESG będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą.

Rosyjska agresja na Ukrainę stała się sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności firm. Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji – tak, by w pełni odpowiadały współczesnym wyzwaniom – podkreśla Urszula Jóźwiak.

Uczestnicy Kongresu będą dyskutować między innymi o: wpływie wojny w Ukrainie na realizację strategii transformacji przemysłowych i działań mających zatrzymać proces degradacji środowiska, problemach związanych z łańcuchem dostaw, głodzie i migracjach, o sprawiedliwości społecznej, równym traktowaniu w miejscu pracy, czystej energii, zrównoważonym rolnictwie, a także wpływie konsumentów na politykę firm. Ważnym tematem, któremu poświęcona zostanie inauguracyjna sesja Kongresu, będzie rola kobiet we współczesnym świecie w świetle strategii ESG. Organizatorzy planują porozmawiać o tym zagadnieniu w gronie najbardziej wpływowych kobiet polskiego życia publicznego podczas sesji zatytułowanej „Kobieca moc w męskim świecie”.

II Kongres ESG jest znakomitą okazją do eksperckiej dyskusji o współczesnej roli kobiet. W jaki sposób najlepiej zagwarantować prawo do samorealizacji i wyrównywanie szans? Dla współczesnej polskiej gospodarki uwolnienie i lepsze wykorzystanie potencjału kobiet to znakomita szansa także na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki – podkreśla Damian Kuraś.