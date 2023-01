Maląg: od 1 lutego nabór wniosków na nowy okres w 500 plus

Od 1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500 plus”; każdego miesiąca z programu korzysta około 7 mln dzieci – powiedziała w czwartek minister rodziny Marlena Maląg

Minister rodziny na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu w KPRM Adamem Andruszkiewiczem i prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską poinformowała o naborze wniosków do programu 500 plus. Podczas konferencji podsumowano także dotychczasowe funkcjonowanie elektronicznej legitymacji emeryta i rencisty.

Minister Maląg poinformowała, że nowy nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500 plus” rusza 1 lutego.

„Tutaj bardzo ważne jest (…), aby do kwietnia te wnioski złożyć, bo wtedy mamy płynność w wypłacie świadczeń, nie mamy żadnej luki. Do tej pory ze świadczenia „Rodzina 500+” każdego miesiąca korzysta około 7 mln dzieci. Widzimy, jakie to potężne wsparcie. Od początku funkcjonowania programu to ponad 220 mld zł - podała minister.

Zaznaczyła, że wnioski o wypłatę świadczenia można składać w formie elektronicznej, poprzez system Empatia, bankowość elektroniczną lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że rolą świadczenia jest „zmiana wizerunku rodziny” i „inwestycja w rodzinę”. „Te czynniki zostały osiągnięte” - oceniła.

Dodała, że ministerstwo rodziny wspiera rodziny także poprzez świadczenia takie jak „Dobry start” czy „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”. „W zeszłym roku ponad 3 mld 700 mln zł już trafiło dla dzieci” - przypomniała.

Ponadto szefowa MRiPS wskazała, że od 1 stycznia każdy senior ma dostęp do elektronicznej formy legitymacji emeryta i rencisty. Jest ona dostępna w smartfonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

„To legitymacje, dzięki którym m.in. można skorzystać z różnych ulg. Wydanych zostało już ok. 130 tys. takich legitymacji” - poinformowała minister.

Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz podkreślił, że świat cyfrowy jest wielką szansą na nawiązywanie relacji, ale również na bezpieczne i wygodne załatwianie różnych spraw np. urzędowych.

Ważnym celem rządu jest to, aby stworzyć najnowocześniejszy w Europie powszechnie respektowany portfel cyfrowy, w którym to znajdziemy szereg dokumentów, z których korzystają na co dzień obywatele państwa polskiego, także nasi drodzy seniorzy, emeryci i renciści - powiedział.

Jak dodał, dlatego dokonano implementacji do aplikacji mObywatel karty emeryta i rencisty. „Liczba osób korzystających z tego rozwiązania stale rośnie” - podkreślił Andruszkiewicz.

Prezes ZUS poinformowała, że Zakład wystawił mLegitymację automatycznie wszystkim emerytom i rencistom, którzy mieli na dzień 1 stycznia 2023 r. plastikową legitymację. Podała, że jest to 8 mln osób.

Wydawało się, że być może z punktu widzenia emerytów czy rencistów to zainteresowanie nie będzie aż tak duże, jak się okazało już w pierwszych dniach dostępności - zauważyła prof. Uścińska.

Przypomniała, że mLegitymacja, tak jak legitymacja w tradycyjnej formie plastikowej karty potwierdza, że jej posiadacz jest uprawiony do korzystania ze świadczeń w polskim systemie emerytalno-rentowym, w publicznym systemie opieki zdrowotnej, czy w innych systemach usług publicznych takich jak przejazd komunikacją.

Podała, że z mLegitymacji emeryta/rencisty korzysta już około 130 tys. osób: 60 proc. z nich to kobiety, 40 proc. mężczyźni.

Największa grupa osób, które pobrały mLegitymacje to osoby w wieku 62-72 lata, to około 60 proc. W grupie 52-62 lata to jest 20 proc., a grupie 72-82 lata to jest 10 proc. Jeżeli popatrzymy na województwa to najwięcej (pobrań) jest w województwie śląskim, mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim, najmniej - w podlaskim i świętokrzyskim - - poinformowała prezes ZUS. Myślę, że warto też popatrzyć na strukturę wieku, oczywiście powiedziałam, że w wieku 62-72 lata jest najwięcej pobrań, ale mamy też świadczeniobiorców trochę wcześniej urodzonych, np. w grupie urodzonych w latach 1925-1939 pobrało mLegitymację 578 osób - dodała.

Poinformowała, że osobom, które nabyły uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wydaje legitymacje w formie elektronicznej. Ci, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą mieli taką możliwość. Dostaną ją na wniosek, który trzeba złożyć do ZUS.

PAP/KG