Sztuczna inteligencja tworzy własne zdjęcia

Sztuczna inteligencja jest coraz sprawniejsza w tworzeniu m.in. wizerunków postaci na pierwszy rzut oka trudnych do odróżnienia od fotografii prawdziwych osób.

Użytkownik Twittera Miles, zaprezentował niedawno serię zdjęć z „imprezy”. Uśmiechnięte panie, panowie wznoszący toasty. Zwykła seria fotografii. Nie byłoby w nich niczego zaskakującego, gdyby nie fakt, że zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a konkretnie narzędzie Midjourney.

Prof. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, członek Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji w rejonie Azja-Pacyfik, zaznacza, że funkcjonuje już ponad 50 programów tego typu.

Z technicznego punktu widzenia używają dość różnych algorytmów i mają różne możliwości. Niektóre tworzą naprawdę piękne portrety. To, co stworzą, zależy od słów kluczowych, których używamy, lub obrazu, który służy za punkt wyjścia. Generalizacja tego, co robi konkretny program i konkretny użytkownik nie ma więc sensu. Na pewno nie ma sensu mówienie „AI stworzyło obraz”, bo AI to tysiące programów, mówi w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.