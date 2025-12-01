Tragiczny lot. Zginęli biznesmeni
Starosta przeworski Dariusz Łapa poinformował w mediach społecznościowych, że mężczyźni którzy zginęli w sobotniej katastrofie śmigłowca w okolicach miejscowości Malawa k. Rzeszowa to dwaj bracia, właściciele firmy SupFol.
„Odeszli młodzi, przedsiębiorczy ludzie, aktywnie zaangażowani w życie lokalnej społeczności, pozostawiając po sobie wiele dobra i życzliwości” - napisał starosta.
W sobotę w okolicach Malawy runął śmigłowiec Robinson R44. Dwie osoby zginęły na miejscu.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że oddelegowano zespół do wyjaśnienia przyczyn tragedii.
Okoliczności, przyczyny rozbicia się maszyny będzie badać policja i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
Firma, której właścicielami byli bracia, zajmuje się produkcją opakowań foliowych. W tym roku, tak jak i w poprzednim, zdobyła Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą w kategorii „Najlepszy produkt 2025”. Firma jest sponsorem lokalnego klubu piłkarskiego MKS Kańczuga 1949.
