Tragiczny lot. Zginęli biznesmeni

Starosta przeworski Dariusz Łapa poinformował w mediach społecznościowych, że mężczyźni którzy zginęli w sobotniej katastrofie śmigłowca w okolicach miejscowości Malawa k. Rzeszowa to dwaj bracia, właściciele firmy SupFol.

„Odeszli młodzi, przedsiębiorczy ludzie, aktywnie zaangażowani w życie lokalnej społeczności, pozostawiając po sobie wiele dobra i życzliwości” - napisał starosta.

W sobotę w okolicach Malawy runął śmigłowiec Robinson R44. Dwie osoby zginęły na miejscu.

Służby w pobliżu miejsca katastrofy śmigłowca w miejscowości Malawa / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że oddelegowano zespół do wyjaśnienia przyczyn tragedii.

Okoliczności, przyczyny rozbicia się maszyny będzie badać policja i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Firma, której właścicielami byli bracia, zajmuje się produkcją opakowań foliowych. W tym roku, tak jak i w poprzednim, zdobyła Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą w kategorii „Najlepszy produkt 2025”. Firma jest sponsorem lokalnego klubu piłkarskiego MKS Kańczuga 1949.

PAP, sek

