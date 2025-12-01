Przemysł wciąż pod kreską, ale są i iskry ożywienia

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 49,1 pkt w listopadzie 2025 r. wobec 48,8 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global.

„Główny wskaźnik S&P Global Poland Manufacturing PMI wskazał na dalszy spadek wydajności produkcji pod koniec roku, ale tempo pogorszenia było marginalne w obliczu oznak poprawy popytu eksportowego. Produkcja spadła jedynie nieznacznie, a zakupy surowców wzrosły drugi miesiąc z rzędu” - czytamy w komunikacie.

Indeks PMI pozostaje w strefie spadku produkcji

W listopadzie indeks S&P Global Poland Manufacturing PMI wyniósł 49,1, co stanowi wzrost w stosunku do 48,8 w październiku, pozostając nieco poniżej neutralnego progu 50, ale sygnalizując jedynie nieznaczne pogorszenie warunków operacyjnych. Indeks główny wzrastał przez ostatnie pięć miesięcy od czerwcowego 20-miesięcznego minimum (44,8). Wzrost wskaźnika PMI od października odzwierciedlał wolniejsze spadki produkcji i zatrudnienia oraz większe wydłużenie terminów dostaw dostawców. Zostało to częściowo zrównoważone przez szybszy spadek nowych zamówień i zapasów zakupów, podano także.

„Chociaż w listopadzie wskaźnik PMI pozostawał na minusie, nadal zmierzał w dobrym kierunku. Wynik ogólny wzrósł piąty miesiąc z rzędu i wskazywał, że do końca roku polski sektor produkcyjny może powrócić do ogólnego wzrostu. W ostatnim okresie badania produkcja była tylko nieznacznie niższa, a mimo dalszego spadku liczby nowych zamówień tempo spadku pozostało umiarkowane. Odnotowano pozytywny wzrost nowych zamówień eksportowych, drugi od prawie czterech lat. Firmy pozostały optymistyczne co do wzrostu produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy i zwiększyły zakupy surowców drugi miesiąc z rzędu. Chociaż ceny surowców wzrosły po raz pierwszy od czterech miesięcy, ogólna presja inflacyjna pozostała umiarkowana. Ceny produkcji utrzymały się na zasadniczo stabilnym poziomie po obniżkach w październiku mających na celu stymulację sprzedaży” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.

Konsensus rynkowy wynosił 49 pkt.

Analitycy ING: coraz wolniejszy spadek produkcji

PMI także pokazuje „nisko-inflacyjny” wzrost gospodarczy (Goldilocks economy), wolne odbicie przemysłu i wciąż słaby rynek pracy oraz spadek presji cenowej - komentują dane S&P Global analitycy ING BSK.

PMI w polskim przetwórstwie w listopadzie wzrósł do 49,1pkt. z 48,8pkt. w październiku. Pozytywem jest wolniejszy spadek produkcji (najmniej od maja) i nowych zamówień (najwolniej od kwietnia). Ale za niską inflacją przemawia przyspieszenie spadku zatrudnienia. Firmy wolniej zastępują odchodzących pracowników. Managerowie logistyki sygnalizują także spadek presji na wzrost kosztów i cen wyrobów gotowych (największy spadek od listopada 2024). Trendy wskazują na poprawiające się perspektywy dla wzrostu przy szansach na dalszy spadek presji inflacyjnej w 2026 - piszą eksperci ING.

ISBnews, sek

