PKB rośnie, ale konsumpcja spada

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,8 proc. r/r w III kw. 2025 r. wobec 2,8 proc. wzrostu r/r w analogicznym kwartale 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny, prezentując drugie szacunki tych danych.

„Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 2,8 proc. w analogicznym kwartale 2024 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)” - czytamy w komunikacie.

Według szybkiego szacunku, wzrost PKB w tym ujęciu w III kw. wyniósł 3,7 proc.

W III kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc., podał też Urząd.

Analitycy Banku Pekao: więcej inwestycji, mniej konsumpcji

PKB Polski w III kwartale wzrósł o 3,8% r/r (minimalnie szybciej niż w pierwszym szacunku), ale jego struktura znowu zaskakuje: konsumpcja prywatna wzrosła jedynie o 3,5% (miało być 4,5% r/r); konsumpcja publiczna dołożyła 1,5 pkt. proc. do wzrostu, nie wiadomo za bardzo dlaczego; inwestycje wzrosły aż o 7,1% r/r, zostawiając w tyle produkcję budowlaną, nakłady firm 50+ i samorządów, itp.; werdykt – zbrojenia; eksport i import wzrosły o 6% r/r - niezły wynik przy słabym popycie głównych partnerów handlowych PL - analizują dane o PKB eksperci Banku Pekao.

Te dane nie zmieniają całorocznej prognozy (3,6% w 2025 r.), ale powinny nieznacznie przesunąć akcenty. Więcej inwestycji, mniej konsumpcji.

Analitycy mBanku: zauważalny wzrost inwestycji

PKB w Q3 wzrosło o 3,8% r/r (wstępny odczyt 3,7% r/r), do czego swoje trzy grosze dołożyły przede wszystkim inwestycje rosnąc o ponad 7% r/r. Przyzwoite wzrosty również w spożyciu prywatnym, choć nieco poniżej oczekiwań - wskazują w komentarzu analitycy mBanku.

Analitycy ING: wzrost gospodarczy może jeszcze nieco przyspieszyć

W całym 2025 szacujemy wzrost na 3,5%, a mocna 2poł25 będzie dobrym punktem startowym dla 2026, kiedy wzrost gospodarczy może jeszcze nieco przyspieszyć - to prognoza analityków ING Banku Śląskiego.

Zrewidowane szacunki PKB za 3kw25 dostarczają RPP argumentów, że pomimo postępującego ożywienia, inflacja pozostanie niska. Unikamy boomu konsumpcyjnego pomimo wysokiej dynamiki dochodów w poprzednich kwartałach. Poprawa inwestycji w 3kw25 to zapewne odzwierciedlenie wydatków obronnych, bo inne dane pokazują, że inwestycje prywatne wolno odbijają. Ten cykl gospodarczy w większym stopniu polega na usługach, a mniej na przemyśle, a więc jest mniej pracochłonny (spadek zatrudnienia notowaliśmy jeszcze w listopadzie) - wskazują analitycy ING.

Analitycy PKO BP: najmocniej wyróżniły się inwestycje

Głównym motorem pozostawała konsumpcja prywatna, choć jej dynamika spowolniła do 3,5% r/r z 4,5% r/r kwartał wcześniej. Najmocniej wyróżniły się inwestycje, które odbiły po wcześniejszym spadku, rosnąc o 7,1% r/r (w 2q25 -0,7%). W połączeniu z ubiegłotygodniowymi danymi o inwestycjach dużych firm, które wzrosły tylko o 3,3% r/r, sugeruje to, że silny wzrost inwestycji dotyczył sektora publicznego - analizują eksperci PKO BP.

Z uwagi na importochłonność inwestycji, import przyspieszył do 5,9% r/r z 3,4% r/r, jednak eksport rósł jeszcze szybciej - o 6,1% r/r wobec 1,1% r/r w 2q25, co po pięciu kwartałach ujemnego wkładu obrotów z zagranicą przyniosło pierwszą dodatnią kontrybucję (+0,2 pp). Od strony produkcji najszybsze tempo wzrostu odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej (5,3%) oraz w przemyśle (4,9%). Wiele wskazuje, że w kolejnych kwartałach utrzyma się równie solidna dynamika PKB.

