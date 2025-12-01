Gwałtowny wystrzał cen ropy! OPEC napędza wzrosty

Ceny ropy naftowej na giełdach paliw mocno rosną po ustaleniach w czasie weekendowego spotkania krajów sojuszu OPEC+. Inwestorzy z uwagą śledzą też doniesienia nt. napięć geopolitycznych - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 59,73 USD, wyżej o 2,02 proc.

Brent na ICE na I jest wyceniana po 63,59 USD za baryłkę, w górę o 1,94 proc.

OPEC wstrzymuje plany podniesienia wzrostu wydobycia

Kraje kartelu OPEC i jego sojusznicy odbyli spotkanie 30 listopada ws. oceny sytuacji na rynkach paliw.

OPEC+ odrzucił wcześniejsze plany podniesienia produkcji ropy w pierwszym kwartale 2026 r., tym samym potwierdzając ustalenia dotycząc e wstrzymania wzrostu wydobycia w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Ruch ten jest postrzegany jako ostrożne podejście w obliczu obaw o pogorszenie perspektyw rynkowych i możliwą nadpodaż na początku przyszłego roku, napędzaną rosnącą produkcją krajów spoza OPEC i obawami o globalny popyt.

Już na początku listopada producenci z tej grupy podjęli decyzję o wstrzymaniu się z dalszymi podwyżkami dostaw ropy na rynki w I kwartale 2026 r., po szybkim zwiększeniu dostaw surowca w 2025 r.

Rośnie napięcie wokół Wenezueli…

Tymczasem prezydent USA Donald Trump potwierdził w niedzielę, że rozmawiał telefonicznie z przywódcą Wenezueli Nicolasem Maduro. Odmówił ujawnienia szczegółów tej rozmowy.

„Nie chcę tego komentować, odpowiedź brzmi +tak+” - powiedział dziennikarzom, pytany o doniesienia na temat tego, że rozmawiał z Maduro.

W sobotę Trump zamieścił w swoim serwisie społecznościowym Truth Social wpis o następującej treści: „Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotyków i handlarzy ludźmi: proszę, uznajcie przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej za zamkniętą w całości. Dziękuję za uwagę!„.

Pytany w niedzielę przez dziennikarzy na pokładzie Air Force One o to, dlaczego należy uznawać przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą za zamkniętą, odpowiedział: „Ponieważ uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazne państwo„. Dopytywany, czy wydane przez niego ostrzeżenie oznacza nadchodzący atak powietrzny na Wenezuelę, odparł, by „niczego się w tym nie doszukiwać”.

W regionie gromadzą się amerykańskie siły militarne, a to utrzymuje rynki ropy w napięciu.

… i niepewność co do negocjacji dotyczących wojny na Ukrainie

Gracze śledzą też z uwagą doniesienia dotyczące rozmów ws. zawarcia porozumienia pokojowego w Ukrainie.

Prezydent Donald Trump powiedział, że sytuacja z korupcją na Ukrainie nie pomaga w rozmowach na temat zakończenia wojny, ale wyraził przekonanie, że jest duża szansa na zawarcie porozumienia.

Trump powiedział dziennikarzom, że rozmawiał z sekretarzem stanu Marco Rubio i ze specjalnym wysłannikiem Stevem Witkoffem, którzy wcześniej tego dnia wzięli udział w spotkaniu z ukraińską delegacją na Florydzie. Zapewnił, że rozmowy między stronami przebiegają dobrze.

Prezydent USA poinformował, że nie ma dla Władimira Putina żadnego deadline’u w sprawie planu pokojowego. „Deadline będzie wtedy, gdy zakończy się wojna” - zaznaczył. Według portalu Axios Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner mają spotkać się z Putinem we wtorek. Trump nie ujawnił dnia planowanego spotkania wysłanników z przywódcą Rosji.

Idzie rekordowy nadmiar surowca

Ropa na rynkach paliw zanotowała tymczasem czwarty z rzędu miesięczny spadek notowań w zakończonym właśnie listopadzie w reakcji m.in. na oczekiwania rosnącej nadwyżki surowca na świecie. Jednak rosnące napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i w innych regionach na świecie w tym roku powodowały czasowe wzrosty cen.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) prognozuje rekordowy nadmiar ropy na świecie w 2026 r.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Ekologiczne” jajka… z ukraińskich klatek

Uparli się! Zrobią korytarz Tuska z Berlina do Poznania?

Problem z demografią? Chorwaci już wdrażają polski pomysł

»»Obejrzyj, jak wygląda skarbiec, gdzie NBP przechowuje zasoby złota – oglądaj w telewizji wPolsce24