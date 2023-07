To koniec Twittera! Co robi Musk?

Właściciel Twittera Elon Musk poinformował w niedzielę, że z logotypu serwisu zniknie charakterystyczny błękitny ptak. Platforma ma też funkcjonować pod nazwą X – informuje portal wirtualnemedia.pl.

Około pół roku temu biznesmen zmienił oficjalną nazwę firmy z Twitter Inc. na X Corp. Pomimo tego Twitter wciąż wykorzystywał identyfikację wizualną opartą na błękitnym ptaku.

Linda Yaccarino, dyrektor generalny Twittera napisała odnośnie rebrandingu, że „to wyjątkowo rzadka rzecz – w życiu czy w biznesie – kiedy dostajesz drugą szansę, by zrobić kolejne duże wrażenie. Twitter zrobił ogromne wrażenie i zmienił sposób, w jaki się komunikujemy. Teraz X pójdzie dalej, przekształcając globalny plac miejski”.

X to przyszłość nieograniczonej interaktywności – skoncentrowany na audio, wideo, przesyłaniu wiadomości, płatnościach/bankowości - tworzący globalny rynek pomysłów, towarów, usług i możliwości. Obsługiwany przez sztuczną inteligencję X połączy nas wszystkich w sposób, który dopiero zaczynamy sobie wyobrażać. Od lat zarówno fani, jak i krytycy popychali Twittera do większych marzeń, szybszego wprowadzania innowacji i realizacji naszego wielkiego potencjału. X zrobi to i jeszcze więcej. Zaczęliśmy już obserwować, jak X nabiera kształtu w ciągu ostatnich 8 miesięcy dzięki naszym szybkim wprowadzaniom nowych funkcji, ale dopiero zaczynamy - cytuje Lindę Yaccarino portal wirtualnemedia.pl.

wirtualnemedia.pl/RO

