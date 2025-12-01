Rekord na kolei. Przewozy pasażerskie najwyższe w historii

Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 10,2 proc. r/r do 40,3 mln osób w październiku br., podał Urząd Transportu Kolejowego. To najwyższy wynik nie tylko w 2025 r., lecz także rekordowa wartość w całej historii miesięcznych statystyk UTK. Od początku roku z usług kolei skorzystało prawie 363,8 mln pasażerów, o 23,6 mln więcej (+6,9 proc.) niż w pierwszych 10 miesiącach 2024 r.

„W październiku 2025 r. z usług kolei skorzystało ponad 40,3 mln pasażerów, czyli o 3,7 mln więcej (+10,2 proc.) niż przed rokiem. To najwyższy wynik nie tylko w 2025 r., lecz także rekordowa wartość w całej historii miesięcznych statystyk Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Praca przewozowa przekroczyła 2,6 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o 0,3 mld (+12,9 proc.) rok do roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła prawie 19,3 mln pociągokilometrów, czyli o 1,9 mln więcej (+10,9 proc.) niż w październiku 2024 r. Średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła ponad 65 km, o 1,6 km więcej niż rok wcześniej” - czytamy w komunikacie.

Tradycyjnie początek roku akademickiego wpłynął na zwiększoną liczbę podróży koleją. W porównaniu z wrześniem liczba pasażerów wzrosła o prawie 3 mln (+8 proc.), a u części przewoźników odnotowano nawet dwucyfrową dynamikę wzrostu, wskazano.

Wzrosła również praca przewozowa - w porównaniu z wrześniem o prawie 92,5 mln pasażerokilometrów (+3,6 proc.) - oraz eksploatacyjna - o 0,7 mln pociągokilometrów (+3,7 proc.). Średnia odległość przejazdu była natomiast o niespełna 3 km niższa niż we wrześniu.

Od początku roku z usług kolei skorzystało prawie 363,8 mln pasażerów, o 23,6 mln więcej (+6,9 proc.) niż w pierwszych 10 miesiącach 2024 r. Praca przewozowa wyniosła prawie 25,7 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o 1,7 mld (+7,1 proc.). Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 187,7 mln pociągokilometrów –- to o 16,4 mln więcej (+9,6 proc.) niż od stycznia do października 2024 r., podano również.

