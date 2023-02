PKN ORLEN: pewne dostawy spoza Rosji

PKN ORLEN jest przygotowany do całkowitej rezygnacji z rosyjskiej ropy, jeżeli zostaną wprowadzone kolejne sankcje na jej import – zapewniła firm w oficjalnym komunikacie.

Koncern, który jest największym producentem paliwa w kraju i właścicielem rafinerii w Czechach i na Litwie poinformował, że już 90 procent potrzebnej ropy naftowej pochodzi z innych krajów niż Rosja. „To efekt intensywnych działań na rzecz dywersyfikacji dostaw prowadzonych po 2015 roku” – czytamy w komunikacie.

–Rozwój Grupy ORLEN idzie w parze ze wzrostem bezpieczeństwa surowcowo-paliwowego Polski i całego regionu. Warunkiem obu jest dywersyfikacja dostaw ropy naftowej oraz innych surowców energetycznych. Dlatego przez ostatnie lata intensywnie budowaliśmy globalne relacje, które pozwoliły otworzyć nowe kierunki importu ropy do naszych zakładów w Polsce, na Litwie i w Czechach. W ten sposób zerwaliśmy z historycznym uzależnieniem od rosyjskiego surowca, który jeszcze w 2015 r. stanowił prawie 100 proc. ropy trafiającej do rafinerii Grupy ORLEN. Obecnie jest to zaledwie 10 proc. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.