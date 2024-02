Orlen. Daniel Obajtek odwołany

Rada nadzorcza spółki postanowiła odwołać Daniela Obajtka z zarządu Orlenu z upływem dnia 5 lutego 2024 roku

„Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że +oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji+, postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku” - napisano w komunikacie giełdowym Orlenu.

Daniel Obajtek poinformował dziś w mediach, że oddał się do dyspozycji rady nadzorczej, która zbiera się dziś na posiedzenie i podejmie decyzję w jego sprawie.

Obajtek: Jestem do dyspozycji rady nadzorczej

Daniel Obajtek przemawia na konferencji prasowej po ogłoszeniu jego dymisji / autor: Fratria / MW

„ Jestem dumny z tego, jak w ciągu ostatnich lat koncern się zmienił”

Jak wyjaśnił w komunikacie Orlen, „w związku ze zmianą podejścia akcjonariusza dominującego i zmianą polityki dotyczącej dalszego rozwoju koncernu oraz zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, w środę, 31 stycznia 2024 r. Daniel Obajtek, prezes zarządu Orlen oddał się do dyspozycji rady nadzorczej spółki„.

Obajtek, cytowany w komunikacie prasowym koncernu, zaznaczył, że ”dalszy rozwój Orlenu, jego dobre imię oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski” zawsze było dla niego priorytetem. „Jestem dumny z tego, jak w ciągu ostatnich lat koncern się zmienił, jak ważny jest dla kraju i jak silny staje się za granicą. Takiego rozwoju nie byłoby bez pracy ponad 66 tysięcy pracowników Grupy ORLEN, którym dziękuję za zaangażowanie w realizowane projekty i inwestycje” – powiedział Daniel Obajtek.

Daniel Obajtek prezentuje wyniki Orlenu w ostatnich latach / autor: Fratria / MW

Z drogi rozwoju nie ma odwrotu

Ostatnie lata to dla Grupy ORLEN czas najszybszego rozwoju w jej historii. Zbudowaliśmy nie tylko jedną z największych firm w Europie, ale przede wszystkim koncern, który w chwili próby zapewnił Polsce 🇵🇱 odporność na kryzys energetyczny, jakiego nie widziano na świecie od lat. Dziś ORLEN to także jedyna firma, która może udźwignąć ciężar transformacji energetycznej Polski i całego regionu. Jesteśmy największym graczem na rynku energetycznym w tej części Europy, a zrealizowane przejęcia na rynkach zagranicznych generują dla Polski i jej obywateli miliardowe przychody. Z tej drogi nie ma odwrotu, bo ORLEN jest dziś firmą silną jak nigdy dotąd, opartą o stabilne fundamenty, w świetnej kondycji finansowej. Więcej o tym, co udało nam się zrealizować w ciągu ostatnich lat prezentujemy poniższym w raporcie. Zachęcam do zapoznania się i przekazywania dalej! - napisał na platformie X Daniel Obajtek

Dziękuję Danielowi Obajtkowi za ciężką pracę, którą wykonał dla Polski i Grupy ORLEN . Zbudowanie imponującej marki znanej na całym świecie, dołączenie Orlenu do grona największych firm świata, zapewnienie Polsce i państwom regionu bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego. Jestem pewny, że Ci co go dzisiaj atakują na polityczne zamówienie w przyszłości będą się tego wstydzić - napisał na platformie X Jacek Sasin, były szef resortu aktywów państwowych.

Budowa multienergetycznego koncernu

Daniel Obajtek był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Orlenu od 6 lutego 2018 r. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Energa, kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2002–2006 Obajtek był radnym gminy Pcim, a w latach 2006–2015 był wójtem gminy Pcim.

Za czasów prezesury Daniela Obajtka doszło m.in. do połączenia Orlenu i Grupy Lotos. W czerwcu 2022 r. Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na fuzję, wcześniej - zgodnie z wymogami KE - koncern przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Lotosu. Zdecydowano, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

Jednocześnie Orlen zdecydował o sprzedaży Saudi Aramco 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Koncern ocenił, że dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG.

W ciągu ośmiu lat przychody koncernu wzrosły ponad trzykrotnie z 79,6 miliarda złotych w 2016 roku do 277,6 miliarda w roku 2022. Zysk netto w tym samym okresie został zwielokrotniony niemal o 600 procent! Z 5,7 mld za 2016 rok do 33,6 mld za rok 2022.

Zaktualizowana strategia Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniająca jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, zakłada, że do końca dekady koncern przeznaczy na inwestycje ponad 320 mld zł.

Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Prezes Orlenu omawia politykę koncernu / autor: Fratria / MW

