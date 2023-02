Med Professional z zarzutami UOKiK

Prezes UOKiK postawił spółce Med Professional zarzuty wysyłania zaproszeń pod fałszywym pretekstem, wprowadzania konsumentów w błąd oraz utrudniania odstąpienia od umowy – przekazał w piątek Urząd. Konsumentów zapraszano na akcje społeczne, na których prowadzono sprzedaż produktów firmy – dodano

Postawiłem Med Professional zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd co do celu spotkania, otrzymywania nagród, przysługującego prawa do odstąpienia od umowy, a także zarzut niezwracania wpłaconej kwoty w sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy. Takie nieetyczne działania miały skłonić konsumentów, często osoby starsze, aby kupili oferowane produkty po cenach znacznie wyższych niż rynkowe – powiedział Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie UOKiK.