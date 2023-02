PKN Orlen znów zajął miejsce lidera

Na koniec stycznia 2023 r. PKN Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 920 stacji paliw. Na drugim miejscu uplasował się koncern BP z 575 stacjami, a na trzecim MOL z 497 stacjami, wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie działa sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także Shell, Moya i Circle K, zarządzało siecią 4 242 stacji.

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec stycznia 2023 r. przedstawia się następująco:

PKN Orlen - 1 920 stacji (bz m/m) bp - 575 (+2 m/m) MOL - 497 (bz m/m) Shell - 455 (+2 m/m) Moya - 402 (+1 m/m) Circle K - 393 (bz m/m)

Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4 242 stacjami, co stanowiło ok. 53,7% wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do 7 898 placówek na koniec 2022 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - POPiHN).

Styczeń przyniósł niewielkie zmiany w liczbie stacji paliw należących do największych operatorów w Polsce, co jest zazwyczaj charakterystyczne dla miesięcy zimowych. O dwie stacje powiększyły swoje sieci firmy BP i Shell, a o jedną sieć Moya. Liczba stacji pozostałych operatorów nie uległa zmianie wobec stanu na koniec 2022 r.

ISBnews, jb