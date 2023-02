Co z Lex Pilot?

Co z tzw. lex pilot? Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przyjęła wniosek o wysłuchanie publiczne w tej kwestii!

Czym jest „lex pilot”? To projekt w myśl którego na dekoderach wszystkich operatorów pierwsze pięć pierwszych pozycji przypadnie kanałom Telewizji Polskiej. Chodzi o TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info oraz TVP Kultura.

Jak informują wirtualnemedia kanały te zostaną objęte zasadą must carry, must offer, to oznacza, że będą one obowiązkowe w każdej sieci kablowej czy platformie cyfrowej. Pozostałe 30 kanałów ma zostać objętych zasadą w ten sam sposób, jednak wybierać je będzie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie będzie on jednak zobowiązany do wskazania największych, jak Polsat czy TV4.

Platformy satelitarne zostaną zmuszone do zaoferowania wszystkich 16 wersji TVP3, a nie jednej, jak obecnie. Wszyscy operatorzy będą musieli wprowadzić możliwość zakupu kanałów a la carte, czyli pojedynczo.

Teraz odbyć ma się w tej sprawie wysłuchanie publiczne - już 6 marca.

wirtualnemedia/ as/