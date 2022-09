Dziwne wypowiedzi kandydatki do Rady Polityki Pieniężnej

Joanna Tyrowicz to kandydatka na członka Rady Polityki Pieniężnej z ramienia Senatu, w którym większość głosów ma opozycja. Ma zastąpić na stanowisku Rafała Surę.

Po zadziwiającym wysłuchaniu, senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła – głosami polityków opozycji kandydaturę Joanny Tyrowicz.

Portal wpolityce.pl przytacza:

Nie rozumiem sytuacji, w której w ocenie prezesa (NBP) inflacja wyniesie 6, 9 albo 12 (procent), potem dzieje się nic, potem realizuje się inflacja, a potem bank centralny przez media społecznościowe komunikuje, że analitycy banków mieli najlepszą prognozę stopy inflacji. Jeśli to jest sytuacja zrozumiała dla kogokolwiek, to fajnie, ale moim zdaniem nie rozumieją jej ani uczestnicy rynku, ani tak zwany przeciętny człowiek - rozpoczęła.

W czasie zadawania pytań przez członków komisji, senator Grzegorz Bierecki zwrócił uwagę na wcześniejsze wypowiedzi medialne kandydatki i wywiad, którego udzieliła mediom Grupy RMF FM.

Powiedziała pani, że nie ma możliwości wyjścia z dwucyfrowej inflacji bez spadku konsumpcji. Bardzo interesuje mnie, w jakich obszarach miałby nastąpić ten spadek konsumpcji i jakich grup społecznych miałby dotyczyć — pytał Grzegorz Bierecki.

Powód dla którego mamy wysoką inflację jest taki, że popyt przewyższa podaż. Żeby inflację obniżyć, musi się obniżyć popyt. Zagregowany popyt składa się z trzech źródeł – popytu gospodarstw domowych, inwestycji przedsiębiorstw oraz popytu sektora publicznego. Zazwyczaj, w okresie, kiedy zwalcza się inflację, obniżają się te wszystkie 3 agregaty. Nie jest to wyjątkowa sytuacja dla Polski. Na całym świecie wszystkie gospodarki rozwinięte mają przed sobą tę perspektywę […]. Które dokładnie gospodarstwa poniosą ten koszt, to nie jest w gestii RPP. Gdyby zapytał pan, które powinny, to byłaby zupełnie inne rozmowa, ale bardziej z ekonomistą, niż kandydatem do RPP - mówiła.