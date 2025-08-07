Bogucki: ustawa wiatrakowa sidłem rządu na prezydenta

Tzw. ustawa wiatrakowa jest nieudolnym sidłem, zasadzką na prezydenta Karola Nawrockiego, ale on sobie z tym poradzi, będzie jasny komunikat - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że będzie też czas na wprowadzenie zmian ważnych z punktu widzenia portfeli Polaków. Minister energii Miłosz Motyka zaapelował z kolei do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Jego zdaniem to dobrze przygotowana regulacja, gwarantująca niskie ceny energii.

Sejm we wtorek poparł większość poprawek Senatu do noweli tzw. ustawy wiatrakowej. Oprócz przepisów liberalizujących zasady inwestycji w wiatraki na lądzie, nowelizacja mrozi ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku. Teraz o losie ustawy zdecyduje prezydent.

Bogucki został zapytany w czwartek w Polsat News, czy prezydent Nawrocki podpiszę tę nowelę.

Czy ta nowelizacja jest zgodna z konstytucją?

Ta ustawa jest takim nieudolnym sidłem, zasadzką, która miała być zastawiona, czy to na byłego prezydenta Andrzeja Dudę, czy na nowego prezydenta Karola Nawrockiego - powiedział przyszły szef prezydenckiej kancelarii.

Dodał, że w Senacie ustawa ta została uzupełniona o „olbrzymią liczbę poprawek”. - Jest w ogóle pytanie o konstytucyjność tej ustawy i o tą sekwencję trzech czytań - sytuację, kiedy tak naprawdę w wielu miejscach zmienia się zasadnicze kwestie związane z ustawą dopiero w Senacie. I jest tam wrzucone oczywiście coś, co jest bardzo ważne, czyli osłony i niższe rachunki w konsekwencji dla Polaków - powiedział Bogucki.

Stwierdził, że prezydent „sobie z tym poradzi”. - Będzie jasny komunikat - zapowiedział.

Dodał, że będzie też czas, „żeby przeprowadzić, czy wprowadzić te zmiany, które ważne są z punktu widzenia portfeli Polaków”. - Czyli, żeby te osłony weszły - wyjaśnił.

Minister energii: ustawa odblokowuje OZE

Minister energii Miłosz Motyka mówił w czwartek podczas konferencji prasowej o nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która - jak podkreślił - odblokowuje odnawialne źródła energii (OZE).

Energia z odnawialnych źródeł jest najtańszym źródłem. To jest ustawa, która w pełni gwarantuje interes wspólnot lokalnych - zapewnił. Dodał, że nie będzie żadnej inwestycji bez zgody wspólnoty lokalnej.

Apelujemy do pana prezydenta, by podpisał ustawę, która jest wydyskutowana, dobrze przygotowana i gwarantuje niskie ceny energii. Aby wzmocnić bezpieczeństwo Polski, potrzebny jest podpis pod ustawą - zaznaczył.

Zwrócił uwagę na potrzebę optymalizacji wydatków na rozwój sieci elektroenergetycznych. To jego zdaniem pozwoli m.in. uniknąć konieczności wyłączania źródeł odnawialnych.

PAP, sek

