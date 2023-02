Gigantyczna liczba wniosków. Świadczenie "500+" w 2023 r.

Już ponad 2,5 mln dzieci zgłosili rodzice i opiekunowie do rządowego programu Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Złożono 1,6 mln wniosków. Wnioski są na bieżąco rozpatrywane, poinformowała w piątek PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski na ponad 1/3 dzieci uprawnionych do świadczenia z rządowego programu +Rodzina 500 plus+ na nowy okres rozliczeniowy. To 1,6 mln wniosków na ponad 2,5 mln dzieci. Dla rządu to priorytet, żeby wsparcie do rodzin trafiało jak najszybciej, przekazała szefowa MRiPS. Widzimy, że proces wnioskowania o przyznanie +500 plus+ przebiega bardzo sprawnie” - dodała.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, wybierając jeden z kanałów: portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz poprzez aplikację mobilną mZUS.

Osoby, które złożą wnioski do 30 kwietnia mają gwarancję ciągłości wypłaty świadczeń.500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Osobie, która złoży poprawnie wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli złoży wniosek w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

pap, jb