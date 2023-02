Policja: Nowe śmigłowce Bell do patrolowania dróg

Komenda Główna Policji podpisała umowę na dostawę czterech nowych śmigłowców Bell. Śmigłowce będą używane do patrolowania dróg.

Nowe śmigłowce zostaną zakupione w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”.

W ostatnich latach bardzo mocno postawiliśmy na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i aby to osiągnąć wzmacniamy potencjał techniczny naszej formacji. Właśnie dlatego te cztery, najnowsze śmigłowce będziemy chcieli wykorzystać przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Chcemy, aby docelowo każdy z nich był wyposażony w system obserwacji lotniczej, powiedział podczas uroczystości zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Dostawcą została firma JB Investments, która wygrała przetarg publiczny na dostarczenie śmigłowców.

W ciągu 30 lat istnienia naszej firmy w przetargach publicznych dostarczyliśmy już 53 samoloty i śmigłowce dla różnych instytucji, w tym dla polskiej Policji. Teraz mamy zaszczyt być stroną umowy na dostawę kolejnych 4 maszyn Bell 407, powiedziała członek Zarządu JB Investment Magdalena Karska. Dodała, że polska policja będzie teraz, wśród instytucji publicznych, największym użytkownikiem maszyn tego typu w Europie.

Jeszcze do końca 2023 r. lotnictwo polskiej Policji dysponować będzie w sumie siedmioma nowoczesnymi lekkimi śmigłowcami wielozadaniowymi.

Chciałbym jednak podkreślić, że zakup śmigłowców to tylko jeden z elementów całego systemu, finansowanego w dużym stopniu z funduszy europejskich. Całkiem niedawno kupiliśmy też największą w Europie liczbę najnowocześniejszych motocykli oraz innego sprzętu ułatwiającego obsługę zdarzeń drogowych” - dodał nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Bell-407 GXi jest to lekki śmigłowiec wielozadaniowy, patrolowo-obserwacyjny umożliwiający zabranie na pokład załogi składającej się z jednego lub dwóch pilotów, operatora SOL/mechanika oraz do czterech pasażerów. Wykorzystywany jest do zabezpieczenia imprez masowych, poszukiwań czy pościgów. Umożliwia wykonywanie operacji lotniczych zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym przy wykorzystaniu gogli noktowizyjnych NVG. Prędkość przelotowa, jaką może osiągnąć to 216 km/h, a zasięg - ok. 600 km.

Obecnie Lotnictwo Policji eksploatuje 12 maszyn: 2 śmigłowce typu Mi-8, 2 - W-3 „Sokół”, 2 Belle-206B-III Jet Ranger, 3 śmigłowce S-70i Black Hawk oraz 3 Belle-407GXi, zakupione w 2019 r. Dwa z nich stacjonują w Warszawie, a jeden został przekazany do KWP w Poznaniu.

pap, jb