Wiceprezes PGE Systemy: Spoczywa na nas duża odpowiedzialność

PGE Systemy jest częścią największej grupy energetycznej w Polsce – Grupy PGE. To dostawca i serwisant narzędzi oraz usług IT dla wszystkich spółek grupy. Zajmują się również strategicznymi projektami spółki, jak budowa sieci łączności dla polskiej energetyki

Czym zajmują się PGE Systemy?

Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy w jednym z najnowszych wywiadów przybliża zagadnienia, którymi zajmuje się ta spółka.

Bez niezawodnego, nowoczesnego systemu łączności operacyjnej i technicznej, którą tworzy PGE Systemy niemożliwa byłaby realizacja Strategii Grupy PGE i jednego z jej filarów, którym są nowoczesne usługi energetyczne. Właśnie takim projektem wspierającym kluczowy cel strategiczny Grupy PGE – świadczenie nowoczesnych usług energetycznych – jest Nowy CRM i Billing (NCB). Umożliwi on przyspieszenie procesów biznesowych i rozliczeń z klientami w oparciu o aktualne dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej, a także szeroko rozumianej obsługi klienta - dodaje Ferens.

Kluczowe jest cyberbezpieczeństwo

Jednakże jednym z najważniejszych zagadnień jest cyberbezpieczeństwo.

Jednocześnie przyznaje, że ta sfera stała się jeszcze ważniejsza od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.

Po agresji Rosji na Ukrainę PGE-CERT obserwuje zwiększenie liczby ataków związanych z próbami dostarczenia złośliwego oprogramowania głównie za pomocą odpowiednio przygotowanych wiadomości e-mail oraz kampaniami phishingowymi nakierowanymi na wyłudzenie poświadczeń do systemów teleinformatycznych. Jesteśmy ostrożni w upublicznianiu informacji o charakterze liczbowym i wartościowania zagrożeń, z którymi PGE-CERT ma do czynienia w codziennych działaniach operacyjnych, ponieważ zdajemy sobie sprawę o możliwości wykorzystania tego typu informacji w działaniach grup haktywistycznych, cyberprzestępczych do propagacji dalszych ataków ukierunkowanych na zasoby Grupy PGE - mówi.