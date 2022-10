Wiceprezes PGE: prądu i ciepła w zimie nie zabraknie

Prądu i ciepła w zimie nie zabraknie; statki z węglem cały czas płyną i myślę, że w sumie ściągniemy ok. 11 mln ton węgla kamiennego - powiedział w poniedziałek wiceprezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Paweł Cioch

Wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych PGE powiedział podczas debaty zorganizowanej w ramach VIII Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie, że przed stojącą u progu zimą polska energetyka jest bardzo dobrze przygotowana do zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowi energochłonnemu i gospodarstwom domowym. „Prądu i ciepła nie zabraknie” - dodał.

Wyjaśnił, że elektrownie PGE od lat nie wykorzystywały rosyjskiego węgla, ale używały go gospodarstwa domowe i wiele elektrociepłowni, dlatego rząd wyznaczył wchodzącą w skład PGE spółkę PGE Paliwa do sprowadzenia węgla m.in. z Kolumbii, Indonezji, RPA, Australii. „Statki (z węglem - PAP) cały czas płyną. Myślę, że w sumie ściągniemy ok. 11 mln ton węgla kamiennego” - powiedział dodając, że w kooperacji z rządem i samorządami PGE rozpoczęła organizację punktów sprzedaży węgla w całej Polsce i uruchomiła infolinię dla klientów.

Mówiąc o podwyżkach cen energii stwierdził, że są one ściśle związane z działaniami Kremla i ze wzrostem cen surowców energetycznych. Poparł rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych, rolników, samorządów i firm. „My w pełni, jako cała elektroenergetyka zawodowa, popieramy działania rządu, które znoszą obligo giełdowe, ustalają cenę maksymalną na rynku bilansującym dla poszczególnych technologii i wprowadzają cały system wsparcia dla gospodarstw domowych, rolników, samorządów i przedsiębiorstw energochłonnych” - powiedział Cioch.

Prezes Węglokoks S.A. Tomasz Heryszek podał, że w zeszłym roku polskie gospodarstwa domowe i ciepłownie kupiły z Rosji ok. 8,5 mln ton węgla, natomiast tegoroczny deficyt elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni i gospodarstw domowych to ok. 15-16 mln ton. „W tym roku ani w przyszłym roku węgla nie zabraknie” - powiedział dodając, że PGE Dystrybucja, Węglokoks i inne spółki dystrybuują węgiel w cenie od 2100 zł netto.

Zdaniem prezesa Węglokosu z powodu zaburzenia systemu handlu gazem w naszej części Europy zwiększyła się rentowność produkcji węgla kamiennego na świecie, co wpłynęło na podaż i na spodziewane spadki cen. „W perspektywie kilku-kilkunastu miesięcy ceny węgla energetycznego, przynajmniej takie są dzisiaj tendencje, będą spadać” - stwierdził dodając, że na światowych rynkach widać wzrost wydobycia.

Prezes Tauron Polska Energia S.A. Paweł Szczeszek odnosząc się do celów klimatycznych i planów osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. podkreślił, że „bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą kluczową”. „Cele klimatyczne absolutnie tak, ale nigdy nie mogą przekroczyć tej linii, która wyznacza bezpieczeństwo energetyczne kraju” - powiedział.

Dwudniowy VIII Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2022 odbywa się pod hasłem „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań”. W szczycie biorą udział przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki. Podczas szczytu na wielu panelach zaplanowano dyskusje na temat filarów polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Będą też debaty poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie wojny na Ukrainie i bezpieczeństwu narodowemu, gospodarczemu, energetycznemu i finansowemu oraz rozwojowi potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Czytaj też: Niemcy nie oszczędzają?

PAP/KG