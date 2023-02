Liderzy biznesu: zatrudniajcie uchodźców!

Rok od inwazji Rosji na Ukrainę obecni i byli prezesi ISS, Microsoft Polska, PepsiCo i Unilever dołączają do Tent Partnership for Refugees, ogłaszając Tent European Business Summit. Czerwcowy szczyt ma zmobilizować europejskie firmy do przyśpieszenia ekonomicznej integracji uchodźczyń z Ukrainy i innych państw.

W przeddzień pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę Tent Partnership for Refugees (Tent) - globalna sieć ponad 300 firm, które zobowiązały się do ekonomicznej integracji uchodźców - zapowiedziała szczyt, który ma zgromadzić wiodące firmy w celu przyśpieszenia tego procesu pod kątem zintegrowania ekonomicznego uchodźczyń z Ukrainy oraz innych uchodźców, w Polsce i Europie.

Wydarzenie przypada w momencie, w którym ponad osiem milionów osób - ze znaczną przewagą kobiet - uciekło z Ukrainy na zachód, z czego w samej Polsce przebywa aż około 1,6 miliona. Podczas „Tent European Business Summit”, zapowiedzianego na 19 czerwca w Paryżu z okazji Światowego Tygodnia Uchodźców, największe firmy mają ogłosić odważne deklaracje i inicjatywy korporacyjne dotyczące zatrudniania i szkolenia dziesiątek tysięcy uchodźców z Ukrainy i innych części świata.

Liderzy biznesu, w tym CEO ISS Jacob Aarup-Andersen, CEO Microsoft Polska Dominika Bettman, CEO PepsiCo Ramon Laguarta, oraz były CEO Unilever Paul Polman dołączają do CEO Chobani i założyciela Tent - Hamdiego Ulukaya we współorganizacji tego szczytu i wystosowania pilnego wezwania, skierowanego do głównych pracodawców w całej Europie, aby zintensyfikować konkretne działania na rzecz wspierania uchodźczyń i uchodźców. „Europejskie rządy stanęły na wysokości zadania i przyjęły ukraińskie kobiety uciekające przed wojną. Teraz biznes musi zrobić to, co do niego należy i pomóc im znaleźć pracę, aby mogły zapewnić sobie utrzymanie. Jest to najważniejszy krok w integracji z ich nowymi społecznościami – mówi Hamdi Ulukaya, założyciel Tent i CEO Chobani. - Taki jest cel >>Tent European Business Summit<<. Wraz z dołączającymi do nas wizjonerami - dyrektorami generalnymi, wzywam innych liderów biznesu w całej Europie do wzmocnienia działań na rzecz uchodźców, zmniejszania barier i zatrudnienia ukraińskich uchodźców już dziś. W ten sposób wzmocnią oni nie tylko zespoły swoich organizacji, ale dadzą też szansę uchodźcom i uchodźczyniom na rozwój i rozpoczęcie nowego życia”.

Tent jest liderem w opracowywaniu strategii biznesowych dla firm w zakresie integracji uchodźców, już wcześniej wykazując, że uchodźcy mają wyższy wskaźnik retencji, a firmy są bardziej atrakcyjne dla wszystkich pracowników, gdy zatrudniają uchodźców. Dzisiaj Tent publikuje nową, ogólnoeuropejską ankietę badającą działania firm wspierających uchodźców. Badanie ujawnia, że: • 51 procent z ponad 5600 ankietowanych europejskich konsumentów jest bardziej skłonnych do zakupów produktów od firm, które zatrudniają uchodźców, przy czym tylko 12 procent jest mniej do tego skłonnych. Oznacza to, że 4 razy więcej konsumentów popiera takie działania marek. • 49 procent konsumentów chętniej kupuje produkty marek wspierających finansowo cele związane z uchodźcami. • Konsumenci w każdym wieku wykazują silne poparcie dla firm zatrudniających uchodźców. • Podczas gdy opinia publiczna na temat uchodźców może wydawać się spolaryzowana, europejscy konsumenci, o różnych poglądach politycznych, wspierają firmy zatrudniające uchodźców. Nawet Ci, którzy identyfikują się jako konserwatywni, popierają zatrudnianie uchodźców, uznając, że kiedy uchodźcy pracują, płacą podatki, zamiast polegać na wsparciu rządowym.

Zatrudnianie uchodźców to jedna z najmądrzejszych rzeczy, jakie może zrobić firma. Uchodźcy jednak często borykają się z poważnymi wyzwaniami na swojej drodze do integracji ekonomicznej - bariery językowe, brak kontaktów społecznych i zawodowych, brak zrozumienia lokalnego rynku pracy, a dla ukraińskich uchodźców, w szczególności kobiet, to też ważne obowiązki związane z opieką nad dziećmi i obowiązkami domowymi - mówi Gideon Maltz, CEO Tent. - Rolą Tent jest pomaganie firmom w niwelowaniu tych barier, aby mogły zatrudniać uchodźców na dużą skalę. Jesteśmy gotowi wspierać europejską społeczność biznesową w tych rosnących wysiłkach”.

Pomaganie ukraińskim uchodźczyniom w pokonywaniu tych przeszkód i pomaganie firmom w integrowaniu ich ze współpracownikami jest głównym celem zapoczątkowanego w zeszłym roku przez Tent „Sunflower Project”. Będzie on także bazą dla zaplanowanego na czerwiec „Tent European Business Summit”. Elementem projektu jest nowy film „To Whom It May Concern”, który zwraca uwagę na populację uchodźczą, aby jeszcze bardziej zmobilizować społeczność biznesową do działania. 75-sekundowy spot - z ilustracjami i podkładami głosowymi ukraińskich artystek - pokazuje niezwykłą siłę, umiejętności i wytrwałość ukraińskich uchodźczyń, często pomijanych przez potencjalnych pracodawców, gdy starają się odbudować swoje życie.

Jacob Aarup-Andersen, CEO ISS A/S, mówi o tym, że zróżnicowana siła robocza jest najefektywniejsza.

Jako jeden z największych pracodawców na świecie, ISS kieruje się niezłomnym przekonaniem, że zróżnicowana i inkluzywna siła robocza tworzy najbardziej kreatywną, produktywną i odnoszącą sukcesy firmę. Pozwala również pracownikom, bez względu na ich pochodzenie, mieć głębokie poczucie przynależności i celu. Byłem wzruszony, widząc to wśród naszych ukraińskich pracowników-uchodźców w całej Europie. W ISS jesteśmy dumni z bycia partnerem Tent i zapraszamy innych liderów biznesu do przyłączenia się do nas w przyjmowaniu utalentowanych uchodźców, wspieraniu integracyjnego środowiska pracy i umożliwieniu tym niezwykłym osobom nowego startu, na jaki zasługują”.

Dominika Bettman, CEO Microsoft Polska, mówi:

Gdy Polska witała więcej ukraińskich uchodźców niż jakikolwiek inny kraj w Europie, my w Microsoft Polska widzieliśmy ich trudną sytuację na wygnaniu. Dla nas, wieloletniego partnera Tent Partnership wspierającego uchodźców na świecie, inspirującym było obserwowanie firm w Polsce, które, jak nigdy wcześniej, wspierają mieszkańców Ukrainy. Firmy w całej Europie mogą i muszą zrobić więcej, a ja zachęcam liderów biznesu na całym kontynencie, aby dołączyli do nas i zobowiązali się do wspierania ukraińskich uchodźczyń i wszystkich uchodźców poprzez zapewnienie im pracy i godności, na jaką zasługują”. Ramon Laguarta, prezes zarządu i CEO PepsiCo, powiedział: „PepsiCo z dumą kontynuuje współpracę z Tent Partnership for Refugees, która obejmuje nasze zobowiązanie do zatrudnienia 500 uchodźców w Stanach Zjednoczonych, a także wspierania uchodźców poprzez mentoring i oferowanie pracy w Europie. Dążymy do rozszerzenia naszej obecności i pozytywnego wpływu w regionie. Wiemy też, że jako liderzy biznesu możemy dokonać wielu znaczących zmian, łącząc siły, aby powitać i zatrudnić Ukraińców i innych uchodźców. Pomagając potrzebującym, pomagamy tworzyć silniejsze społeczności.

Paul Polman, lider biznesu, aktywista i były CEO Unilever, powiedział:

Firmy, bardziej niż kiedykolwiek, muszą kierować się zdefiniowanymi celami, działać odpowiedzialnie i wspólnie rozwiązywać największe wyzwania naszych czasów. Oprócz imperatywu moralnego ma to oczywisty sens biznesowy. W obliczu milionów uchodźców przesiedlonych w całej Europie i zbliżającego się kamienia milowego w postaci rocznicy wybuchu wojny, firmy, które przyjmują i pomagają zintegrować uchodźców, mogą czerpać z ich talentów, jednocześnie wspierając ich niezależność ekonomiczną, dodatkowo będąc docenionymi przez konsumentów i społeczeństwo”.

O Tent Partnership for Refugees

Ponieważ coraz więcej uchodźców jest obecnie przesiedlanych na dłuższe okresy czasu, przedsiębiorstwa mają do odegrania kluczową rolę w pomaganiu im w ekonomicznej integracji w nowych społecznościach, do których dołączają. Tent Partnership for Refugees mobilizuje globalną społeczność biznesową do poprawy jakości i środków do życia ponad 36 milionów uchodźców, którzy zostali przymusowo wysiedleni ze swoich krajów ojczystych. Jest to sieć ponad 300 dużych firm zaangażowanych w integrację ekonomiczną uchodźców, powołaną do życia przez założyciela i dyrektora generalnego Chobani, Hamdiego Ulukayę w 2016 roku. Tent uważa, że firmy mogą w najbardziej zrównoważony sposób wspierać uchodźców, wykorzystując swoją podstawową działalność biznesową oraz zatrudniając, szkoląc i doradzając uchodźcom. Tent jest obecny na dziesięciu rynkach w Europie i Amerykach, w tym w Wielkiej Brytanii, Polsce, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Holandii, Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Odwiedź www.tent.org i napisz na adres info@tent.org, aby dowiedzieć się więcej.

