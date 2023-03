Mamy Janusza w kosmosie! To nowa asteroida

Janusz - tak nazywa się nowo odkryta asteroida

Nazwano ją na cześć pracującego obecnie w Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym polskiego księdza jezuity Roberta Janusza. Pozostałe nowe asteroidy nazwano na cześć dwóch innych jezuitów z Obserwatorium oraz papieża Grzegorza XIII, który był z nim związany - poinformowało Watykańskie Obserwatorium.

Asteroida Janusz do tej pory miała tylko numer 565184.

Druga otrzymała nazwę Johannhagen na cześć księdza Johanna Hagena (1847-1930), dyrektora watykańskiego obserwatorium, a trzecia - Stoeger. Upamiętnia ona księdza Billa Stoegera (1943-2014), kosmologa i teologa.

Asteroidę numer 560974 nazwano Ugoboncompagni. To imię i nazwisko papieża Grzegorza XIII, który żył w latach 1502-1585. Polecił on reformę kalendarza, który znany jest jako kalendarz gregoriański i zastąpił kalendarz juliański. To ten papież również, urodzony jako Ugo Boncompagni, zainicjował pracę papieskich astronomów.

Ponad 30 asteroid, czyli małych ciał niebieskich nazwano już na cześć jezuitów.

Zgodnie z obowiązującym regułami, kiedy dochodzi do odkrycia nowego ciała niebieskiego przypisuje się mu najpierw numer. Następnie zaproponowana przez odkrywcę nazwa jest oceniana przez gremium 15 astronomów.

Czytaj też: Ziemia bezpieczna od asteroid? Nad tym pracują uczeni!

PAP/KG