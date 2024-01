Niszczycielska siła... Ziemi! "Rozrywa planetoidy"

Być może nasza planeta potrafi samodzielnie bronić się przed większymi asteroidami zagrażającymi zderzeniem. Jeden z nowych modeli sugeruje, że populacja dużych planetoid zbliżających się do Ziemi mogła zostać przetrzebiona przez siły pływowe powodujące rozpad tych ciał.

Dwóch astronomów z Finlandii i Stanów Zjednoczonych przeprowadziło symulacje komputerowe, z których wynika, że niektóre z dużych planetoid (asteroid) zbliżających się do naszej planety mogą zostać rozerwane przez grawitacyjny wpływ Ziemi.

Wiadomo, iż wiele planetoid przelatuje w pobliżu Ziemi w bliskich odległościach, ale niewiele z nich faktycznie uderza w naszą planetę. Być może przyczyną są różnice w odziaływaniu grawitacyjnym, gdy planetoida jest blisko Ziemi. Przyciąganie grawitacyjne strony planetoidy zwróconej w stronę Ziemi jest silniejsze niż dla pozostałej części obiektu. Może to powodować rozerwanie planetoidy przez siły pływowe. W efekcie populacja planetoid zbliżających się do planety jest redukowana do mniejszych ciał. Rozerwanie pływowe planetoidy nie było nigdy obserwowane, więc można się tutaj opierać jedynie na modelach i próbie dopasowania ich przewidywań do różnych populacji planetoid.

Mikael Granvik z Asteroid Engineering Laboratory na Lulea University of Technology w Finlandii oraz Kevin Walsh z Southwest Research Institute w USA postanowili sprawdzić wspomniane przypuszczenia o zdolnościach Ziemi do niszczenia większych planetoid przelatujących blisko.

Swoje badania zaczęli od analizy danych dotyczących asteroid, szukając dowodu na taką, która mogła zostać rozerwana przez ziemską grawitację. Nie udało się znaleźć takich dowodów, więc opracowali model przydatny do obliczania trajektorii asteroid o różnych rozmiarach, aby oszacować ich liczbę w różnych dystansach od Ziemi. Następnie badacze porównali wyniki symulacji z rzeczywistymi obserwacjami.

Okazało się, że model przewiduje dużo mniej asteroid niż występuje w rzeczywistości. Przypuszczając, że różnica może wynikać z planetoid, które zostały rozerwane, uruchomili symulację pozwalającą na zmienianie liczby planetoid „zmodyfikowanych” przez grawitację. W efekcie model pokazał poprawną liczbę znanych w rzeczywistości planetoid.

Na podstawie swoich symulacji naukowcy uważają, że grawitacja planet takich jak Ziemia i Wenus może usunąć znaczną masy asteroid podczas bliskich przelotów tych obiektów.

Wyniki badań opisano w artykule, który ukaże się w „The Astrophysical Journal Letters”.

PAP/ as/