ARP: Nowe dane o wydobyciu i sprzedaży węgla

W styczniu tego roku polskie kopalnie wyprodukowały ok. 4 mln ton węgla kamiennego wobec niespełna 4,4 mln ton w styczniu 2022. Wielkość sprzedaży węgla sięgnęła 4,3 mln ton wobec przeszło 4,7 mln ton rok wcześniej - wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

Ilość zapasów węgla na zwałach - jak podała Agencja - była w końcu stycznia br. porównywalna z ubiegłoroczną, rzędu 1,8 mln ton (wobec 2,2 mln ton w końcu grudnia 2022). Zatrudnienie w górnictwie zmniejszyło się rok do roku o ok. 1,7 tys. osób - z ponad 77,4 tys. pracowników w końcu stycznia zeszłego roku do ok. 75,7 tys. osób obecnie.

W grudniu ub. roku kopalnie wydobyły ok. 4,4 mln ton węgla (wobec ok. 4,8 mln ton w grudniu 2021 r.), a wielkość sprzedaży tego surowca wyniosła ok. 4 mln ton (wobec 5,1 mln ton w grudniu 2021 r.).

W całym minionym roku polskie kopalnie wyprodukowały ok. 2,2 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż krajowego surowca była mniejsza rok do roku o ok. 6 mln ton. Wydobycie spadło rok do roku o 4 proc. (z 55 do 52,8 mln ton), a sprzedaż o przeszło 10 proc. (z 58,4 do 52,4 mln ton).

Rekordowy w zeszłym roku poziom miesięcznej produkcji, rzędu 5,5 mln ton, polskie kopalnie zanotowały w marcu, kiedy wydobycie węgla było najwyższe od 3,5 roku.

Miesięczne statystyki ARP dostępne w prowadzonym przez Agencję portalu Polski Rynek Węgla obejmują okres od początku 2007 r. W tym okresie najniższe wydobycie było w maju 2020 r., gdy kopalnie ograniczyły produkcję w związku z pandemią. Wyprodukowano wówczas blisko 3,2 mln ton węgla, a sprzedano ponad 3,4 mln ton. W normalnych warunkach rekordowy pod względem niskiego poziomu wydobycia i sprzedaży był ubiegłoroczny wrzesień, kiedy kopalnie wydobyły 3,8 mln ton węgla, a sprzedały 3,7 mln ton.

