Jaki jest GROT? Żołnierze oceniają

Jeden z portali internetowych po raz kolejny przyjrzał się karabinkowi GROT. Ten polski system miał, rzekomo, nie sprawdzać się na Ukrainie.

Według publikacji portalu polski karabinek ma być wadliwy i podatny na uszkodzenia i awarie, tym samym nie nadając się do używania na polu walki. Co istotne, narrację już podchwyciły… rosyjskie media, które wprost piszą o tym, że Polska przekazała ukraińskiemu sojusznikowi „trefny” sprzęt! Choćby Radio Sputnik informuje jakoby:

Polska wysyła na Ukrainę niskiej jakości karabiny

Ostrzejsza jest wypowiedź w EurAsia Daily, który pisze:

Onet informuje, że polskie wojsko płonie ze wstydu przed ukraińskimi partnerami, a karabinki czeka gruntowana modernizacja

Internauci już pozwalają sobie na złośliwości pod adresem publikacji Onetu jak i rosyjskich mediów:

Zupełnie co innego piszą jednak użytkujący GROTa żołnierze, w tym ci z Ukrainy. Jak wskazuje cytowany przez TVP Info portal SUSPILNE ukraińscy żołnierze wskazują, iż GROT to:

Bardzo nowoczesna broń. Wykonana ciekawie. Poza tym jest ergonomiczna i łatwa w konfiguracji. Jesteśmy bardzo wdzięczni polskim przyjaciołom za to wsparcie

Są też odniesienia do rosyjskich systemów, choćby w publikacji portalu Zbroya.info:

Po sowieckim kałaszu wygoda Grot jest szczególnie imponująca. Mówią o tym również nasi bojownicy, którzy już otrzymali tę broń

A jak to wygląda z punktu widzenia ochotników z innych państw walczących na Ukrainie? Już jakiś czas temu informowaliśmy o tym, iż ochotnicy z Izraela walczący po stronie Ukrainy bardzo sobie GROTy cenią… a to cenne opinie, bowiem państwo Izrael słynie z produkcji udanych, wręcz kultowych systemów, choćby klasycznego Uzi ale też karabinku Galil. To oznacza, że wywodzący się z tego kraju żołnierze potrafią ocenić otrzymywany sprzęt rzetelnie i zarazem porównać z innymi, dobrymi konstrukcjami strzeleckimi.

Jak pisze żołnierz ukryty za pseudonimem Knukli:

Wiele osób pyta mnie o to jak sprawuje się MSBS GROT dodając, że wielu ekspertów sugeruje iż broń ma problemy z podajnikiem amunicji i ryglem. Nie natrafiłem na te problemy podczas użytkowania - ani ja ani nikt z mojego zespołu.

Knukli załączył do wypowiedzi stosowne filmiki, stanowiące dowód na jego słowa:

Jak dodaje Knukli:

Używałem tej broni przez ok 4 - 5 miesięcy i uwierzcie mi… czasem wypalałem po 8 do 10 magazynków dziennie.

Oczywiście GROT nie jest bronią idealną i Knukli opisuje pewne trudności, na które natrafił, jednak - jak podkreśla, nie stanowią one bariery zaporowej dla użytkowania oręża, będąc wręcz standardem we współczesnych systemach:

Jedyny problem jaki miałem z podajnikiem był taki, iż zdarzały się uszkodzenia magazynków ale to problem wszystkich platform. Kocham ergonomię, celność i poręczność tej broni. Mówię o moich osobistych doświadczeniach, jak również doświadczeniach kolegów z oddziału.

Potwierdza to użytkownik Ariah Ben Yehudah, który mówi:

Jestem wielkim fanem tej broni. Nie miałem z nią problemów, a walczyłem w błocie, śniegu, deszczu i upale

Onet/ TVP Info/ Twitter/ as/