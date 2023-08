Szef MEiN: Referendum zostało demokratycznie zarządzone

Referendum się odbędzie, zostało demokratycznie zarządzone – podkreślił w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Poseł Daniel Milewski zaapelował do szefa PO Donalda Tuska, by ten nie bał się referendum i nie wzywał do jego bojkotu.

W środę rano w Warszawie, na kładce dla pieszych nad torami, odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i posła Daniela Milewskiego w ramach akcji „4xNie Tusk = Wyprzedaż Majątku”, która ma celu promocję udziału w referendum, które ma odbyć się 15 października.

Podczas konferencji politycy zostali zapytani o ostatni sondaż dla „Wydarzeń” Polsatu, według którego ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że nie weźmie udziału w referendum oraz o to czy taki wynik ich niepokoi.

Szef MEiN zaapelował, by media skupiły się na tym co same piszą.

Jak przeglądam Onet, WP, Interię i wszystkie inne po kolei najważniejsze portale internetowe, to w przytłaczającej większości od kilkunastu dni, każdego dnia jest torpedowanie instytucji referendum - zauważył. Jeśli państwo nakręcacie spiralę (…) przeciwko referendum, a później pod to podkładacie jeszcze badania, które robicie właśnie po to, żeby zobaczyć, czy ta spirala rzeczywiście działa, no to dziwicie się, że macie takie wyniki? - pytał minister.

Jak podkreślił, „państwo polskie to jest państwo praworządne i demokratyczne”. „Referendum się odbędzie, bo zostało demokratycznie zarządzone” - oświadczył.

Naród polski jest niezwykle mądrym narodem, który na pewno nie chce wyprzedaży majątku tak jak to robił Tusk z Kopaczową i ze swoimi ludźmi - zaznaczył Czarnek.

Poseł Daniel Milewski dodał, że zapraszając Polaków do referendum chcemy, by pokazali oni swoje zdanie w tematyce polskiego bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę, że wszystkie sprawy, których dotyczą pytania w referendum są bardzo aktualne.

Zachęcamy zarówno opozycję i media do tego, żeby pokazać prawdziwie demokratyczną twarz i zachęcać Polaków do udziału w tym referendum, zachęcać do udziału w święcie demokracji - apelował poseł.

Zaapelował też do Donalda Tuska, by ten nie bał się referendum.

Panie Donaldzie Tusk proszę się nie bać tego referendum. Proszę nie bać się wyników tego referendum. Proszę nie próbować go unieważniać. Proszę nie wzywać do bojkotu - podkreślił.

Dodał, że dla rządzących to referendum „będzie zobowiązaniem do prowadzenia polskich spraw zgodnie z tym duchem, w którym wypowiedzą się Polacy”.

W referendum 15 października padną cztery pytania.

Pierwsze z nich brzmi: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”.

Drugie: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”.

Trzecie: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”.

Czwarte: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

pap, jb