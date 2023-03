Sasin: Gdyby rządziła PO, tego węgla by zabrakło

Nikt, pomimo tego że Donald Tusk i inni politycy opozycji to zapowiadali, nie zamarzł, nikt nie marzł, Polacy mieli ciepło w domach - mówił w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP1 i TVP Info wicepremier, szef MAP Jacek Sasin

Szef resortu aktywów państwowych był pytany o swoje słowa, że Polsce nie zabraknie surowców energetycznych po wprowadzeniu embarga na rosyjskie produkty przemysłowe.

Nie zabraknie, ponieważ bardzo dobrze przygotowaliśmy się do tego momentu. Jeśli chodzi o ropę, kluczowa była fuzja Orlenu z Lotosem w pozyskaniu nowych rynków, z których moglibyśmy sprowadzać ropę do Polski. Dzisiaj jesteśmy całkowicie bezpieczni i niezależni, niezależni od rosyjskich surowców, co zdjęło nam z gardła ten węzeł, którym było zastanawianie się, czy Rosjanie nam tych surowców nie odetną. Dzisiaj mamy je z innych kierunków, jesteśmy bezpieczni — podkreślał.