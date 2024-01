Będzie jatka! Tusk zapowiada wymianę setek menedżerów

Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że potrzeba będzie „setek uczciwych menedżerów”, by wyczyścić spółki Skarbu Państwa . Co więcej jednym z głównych zadań nowych władz tych spółek będzie „ujawnienie i doprowadzenie do odpowiedzialności, także karnej, wszystkich tych którzy naruszyli prawo .

„Dziś już mogę powiedzieć, że to jest stajnia Augiasza. Potrzeba będzie setek uczciwych menedżerów, żeby je wyczyścić z nepotyzmu i nieprzyzwoitych zachowań” - stwierdził Tusk, mówiąc o sytuacji w spółkach z udziałami państwa.

Nowy prezes ma rozliczyć starego

Jak zapowiedział, „będzie wyraźna poprawa, jeśli chodzi o jakość kadr i odpartyjnienie w spółkach”. Jak dodał, wybory nowych rad nadzorczych i zarządów będą przebiegały transparentnie, a życiorysy i legitymacje partyjne kandydatów będą znane. „Sami ocenicie, czy staramy się odpartyjnić spółki Skarbu Państwa i inne instytucje, czy popełniamy błędy poprzedników” - oświadczył szef rządu. „_Moją intencją jest, by spółkami tymi zarządzali uczciwi, kompetentni menadżerowie, których poglądy polityczne nie są kryterium podejmowania decyzj_i” - dodał.

Jak zapowiedział Donald Tusk, jednym z głównych zadań nowych władz tych spółek będzie „ujawnienie i doprowadzenie do odpowiedzialności, także karnej, wszystkich tych którzy naruszyli procedury i złamali prawo”.

Nie ma tematu rewizji transakcji Saudi Aramco z Lotosem

Dodał, że wśród obowiązków nowych władz Orlenu będzie sprawdzenie transakcji przejęcia Lotosu. „Bezdyskusyjnie straciliśmy miliardy, oddaliśmy bardzo dużo władzy Arabii Saudyjskiej we współpracy z najbardziej proputinowskim politykiem Viktorem Orbanem” - mówił Tusk o działaniach poprzedników.

Jak zastrzegł szef rządu, dziś jest o wiele za wcześnie, by nawet spekulować na temat ewentualnej rewizji transakcji. „Dziś jest o wiele wcześnie, by powiedzieć czy powstaną prawne przesłanki, umożliwiające rewizję tej decyzji. Jest za wcześnie, by spekulować na ten temat” - oświadczył Tusk.

»» Politycy PiS o transakcji sprzedaży Lotosu czytaj tutaj:

„Fuzja Orlenu i Lotosu przeprowadzona modelowo”

Fuzja Orlenu i Lotosu? Sasin: Proces był prawidłowy

„Transakcja była konieczna i bardzo korzystna”

Tusk żąda rozliczeń finansowych

Odnosząc się do decyzji NWZ Enei, które zgodziło się we wtorek na dochodzenie od byłych członków zarządu, rady nadzorczej i firm ubezpieczeniowych roszczeń za straty przy budowie węglowego bloku Ostrołęka C, Tusk stwierdził, że bardzo nie chciałby, żeby „ktoś dochodził wobec państwa polskiego - czyli wobec podatników - roszczeń, za które odpowiadać powinny osoby, które zarządzały tym biznesem za czasów PiS„.

„Będziemy szukali takiego sposobu, żeby to nie podatnik ponosił odpowiedzialność za kolejne roszczenia, tylko żeby ci, którzy podejmowali decyzje – a niektórzy z nich po prostu kradli – żeby oni ponieśli odpowiedzialność finansową i karną. Ale proszę mnie wyręczyć z obowiązku ferowania wyroków czy stawiania diagnoz prawnych, bo nie jestem prawnikiem” - oświadczył.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach gospodarczych i politycznych czytaj też tutaj:

Polski rolnik nie pasuje do lewackiego obrazu Europy

Wycinka z błogosławieństwem klimatycznym

Majstrują przy emeryturach. Czy seniorzy stracą?