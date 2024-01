Fuzja Orlenu i Lotosu? Sasin: Proces był prawidłowy

Jestem przekonany, że cały proces przeprowadzony był prawidłowo, przynajmniej jeśli chodzi o Ministerstwo Aktywów Państwowych - powiedział w niedzielę b. szef MAP Jacek Sasin, odnosząc się do fuzji Orlenu i Lotosu. Dodał, że trudno mu komentować raport NIK, który jeszcze nie został opublikowany.

W lipcu 2023 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) sporządziła raport dotyczący m.in. fuzji Orlenu z Lotosem z 2022 r. po kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP). Dziennikarze TVN24 dotarli do nadal nieopublikowanego dokumentu. Według NIK koncern Saudi Aramco zapłacił o 7,2 mld zł mniej za część Lotosu, niż była ona warta.

Jacek Sasin (PiS) został poproszony w niedzielę przez dziennikarzy o ustosunkowanie się do doniesień TVN24 o zniżonych wycenach części Lotosu. Polityk zaznaczył, że trudno mu komentować sprawę raportu Izby, który jeszcze nie został opublikowany.

Jeśli z jednej strony mam wyceny dokonane przez uznane, międzynarodowe - których nikt nigdy nie kwestionował - firmy audytorskie i z drugiej strony (jest) jakaś kwota, która dzisiaj nie jest poparta żadną metodologią, no to trudno mi się do tego w ogóle odnieść. Nie sądzę, żeby można w jakikolwiek sposób podważyć tamte wyceny

Jak dodał były minister:

Były szef MAP zaapelował, by o tej sprawie rozmawiać „w oparciu o dokumenty”, bo dotyczy ona naszego bezpieczeństwa energetycznego.

Chciałbym przede wszystkim zobaczyć metodologię tych wyliczeń kontrolerów NIK, bo to mnie zdumiewa. Ta wycena została dokonana przez renomowane firmy międzynarodowe wyspecjalizowane w tego typu działaniach, w związku z tym, jeśli dziś kontrolerzy NIK podważają wiarygodność firm z tzw. wielkiej czwórki audytorskiej, no to rzeczywiście musieliby mieć jakieś bardzo potężne dowody na to, czy przedstawić jakiś sposób wyliczenia, który byłby wiarygodny. Dopóki tego nie zobaczę, trudno mi się do tego odnosić.