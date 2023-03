Żaryn: Rosja i Białoruś utrzymują operację hybrydową

Szlak nielegalnej migracji prowadzący z Białorusi na Zachód pozostaje aktywny. Rosja i Białoruś utrzymują operację hybrydową, której celem jest destabilizowanie Europy, w tym Polski - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn podkreślił, że Moskwa i Mińsk są zainteresowane kontynuowaniem tych działań.

Obecnie białoruskie media reżimowe zapowiadają uruchomienie nowych połączeń lotniczych z Teheranu do Mińska. Irańskie linie lotnicze będą realizować więcej lotów także do Rosji - napisał we wtorek na Twitterze Stanisław Żaryn.