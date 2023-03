Polski atom: Reaktor MARIA znowu ruszy!

Modernizacja reaktora MARIA potrwa do końca maja, przewidywany termin uruchomienia to przełom czerwca i lipca br. Napromienianie izotopów zostanie wznowione od pierwszego cyklu pracy reaktora - poinformował rzecznik Narodowego Centrum Badań Jądrowych dr Marek Pawłowski.

Przerwę remontową reaktora MARIA rozpoczęto 5 września 2022 r. „Podstawowy powód to starzenie się oraz brak części zamiennych, a także konieczność dostosowania zbiorników na odpady ciekłe do nowych wymogów prawnych. Aktualny plan zakłada, że prace potrwają do końca maja” - poinformował rzecznik NCBJ.

Dr Marek Pawłowski wyjaśnił, że „polegają one na modernizacji układu zasilania reaktora (układ bardzo skomplikowany ze względu na podwójny niezależny system zasilania oraz potrójny układ zabezpieczenia zasilania - sieć energetyczna/ baterie akumulatorów/ agregaty diesla), modernizacji sterowni oraz wspomnianym wyżej dostosowaniu do obecnych wymogów prawnych zbiorników na odpady ciekłe”.

Pytany, kiedy reaktor może zostać znów uruchomiony podał, że po zakończeniu modernizacji konieczne jest przeprowadzenie wszystkich testów zmodernizowanych układów, testów wszystkich urządzeń, co jest wymogiem ze względu na długi czas nieużytkowania, oraz testów bezpieczeństwa. „Testy te przeprowadzane są z załączonymi wszystkimi układami najpierw na niepracującym reaktorze, a następnie na mocy minimalnej reaktora” - zaznaczył.

„Pomyślny wynik testów jest podstawą do wnioskowania do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o zgodę na uruchomienie reaktora po modernizacji. Reaktor zostanie uruchomiony po uzyskaniu wspomnianej zgody. Przewidywany w tej chwili termin uruchomienia to przełom czerwca i lipca br.” - przekazał rzecznik.

Poinformował, że napromienianie izotopów zostanie wznowione od pierwszego cyklu pracy reaktora, a dostawy radioizotopów do należącego do NCBJ POLATOM-u i do innych producentów radiofarmaceutyków rozpoczną się kilka dni po jego uruchomieniu.

Badawczy reaktor jądrowy MARIA został nazwany na cześć polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiono go w grudniu 1974 r. w Instytucie Badań Jądrowych (obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych) w Otwocku-Świerku pod Warszawą. Został on zaprojektowany i zbudowany przez polskich specjalistów. Stan reaktora podlega ciągłej i ścisłej kontroli. Obecna modernizacja nie jest pierwszą, której został poddany.

Moc reaktora MARIA wynosi 30 MW. Powstający w trakcie reakcji rozszczepienia jąder uranu strumień neutronów wykorzystywany jest do modyfikacji umieszczonego w rdzeniu reaktora materiału. Efektem jego pracy są radioizotopy wykorzystywane w medycynie, przemyśle i nauce. Poza tym służy m.in. do celów szkoleniowych i badań fizycznych. Reaktor MARIA nie służy do produkcji energii elektrycznej.

