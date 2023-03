Polskie miasta pojawią się w prestiżowym przewodniku

Polska Organizacja Turystyczna i Michelin Guide podpisali porozumienie w sprawie umieszczenia polskich miast w znanym na całym świecie Przewodniku Michelin. W pierwszej kolejności promocją objęte zostaną Warszawa, Kraków i Poznań, a także ich okolice

Selekcja miast stanowi pierwszy etap współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Przewodnikiem Michelin. Obecnie w Polskę wyruszyli już inspektorzy, których zadaniem będzie weryfikacja i dokonanie ocen rodzimych restauracji. Jest to więc szansa dla całej branży gastronomicznej z największych polskich miast, by pokazać się z jak najlepszej strony i znaleźć się w elitarnym gronie miejsc gwarantujących najwyższe przeżycia kulinarne. W drugim, planowanym na czerwiec, etapie dokonane zostanie podsumowanie i uhonorowanie prestiżowymi odznaczeniami - Gwiazdkami Michelin oraz Bib Gourmand – topowych lokali.

Polska, posiadająca bogate tradycje kulinarne, po raz pierwszy w historii pojawi się w Przewodniku Michelin. To projekt wspierający rozwój turystyki kulinarnej na rynku międzynarodowym. Znalezienie się w prestiżowym zestawieniu stanowi kolejny impuls rozbudowy polskiej marki. Światowe trendy pokazują, że podróże gastronomiczne cieszą się rosnącym zainteresowaniem, szczególnie u osób poszukujących autentycznych doświadczeń związanych z danym miejscem. Bez wątpienia, Polska słynąca z gościnności gwarantuje wyrafinowane kulinarne przeżycia - przyznaje sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Andrzej Gut Mostowy – pełnomocnik prezesa RM ds. promocji polskiej marki.

Przewodnik Michelin pojawia się na rynku od 1900 roku i jest uznawany za najważniejszy przewodnik kulinarny na świecie. Stanowi numer jeden zarówno pod względem wysokości sprzedaży, jak i historii oraz reputacji. W tej edycji Michelin Guide objął swym zasięgiem 62 regiony i miasta, z czego aż 30 znajdujących się w Europie.

Pragnę pogratulować Polskiej Organizacji Turystycznej podjęcia wyzwania i wprowadzenia Polski do grona krajów objętych selekcją Przewodnika Michelin. W pierwszym etapie w prestiżowym zestawieniu pojawią się trzy polskie regiony, a kolejne dołączą do nich w następnych latach. Z punktu widzenia sektora HoReCa to ogromna szansa, ale i motywacja do wprowadzenia turystyki gastronomicznej na jeszcze wyższy poziom, między innymi dzięki szkoleniom podnoszącym kwalifikacje i umiejętności szefów kuchni - mówi prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej i wyłączny partner Przewodnika Michelin w Polsce Maciej Dobrzyniecki.

Czerwony Przewodnik oparty jest o rozbudowany system symboli, opisujących każdy lokal. Dodatkowo przy restauracjach oznaczonych gwiazdką, umieszcza się wykaz trzech ich specjalności kulinarnych. Przy tworzeniu przewodników Michelin stosuje anonimowe inspekcje, nie pobiera się opłat za umieszczenie obiektu na liście, ale rości sobie prawo do jego wizytacji średnio raz na 18 miesięcy w celu aktualizacji oceny.

To wielka chwila dla Polski, rodzimych miast i naszej branży turystycznej. Dołączenie Krakowa, Poznania i Warszawy do kulinarnej elity wpłynie na tworzenie standardów na poziomie krajowym oraz pozycjonowania Polski jako celu podróży gastronomicznych na globalnym rynku usług turystycznych. Przewodnik Michelin stanowi drogowskaz dla tych, którzy kierują się nie tylko niezapomnianymi doznaniami smakowymi, ale i przeżyciami turystycznymi. W czasach odbudowy przyjazdów do Polski gwarancja jakości oraz najwyższych standardów jest istotnym elementem branym pod uwagę przez gości zagranicznych. Wierzę, że współpraca z marką Michelin będzie motywacją do dalszej pracy dla całego sektora, co przyniesie wymierne korzyści gospodarcze – twierdzi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke.

Współpraca Polskiej Organizacji Turystycznej z Przewodnikiem Michelin niesie za sobą szereg korzyści. Rozwój infrastruktury oraz transportu, promocja regionalnych tradycji kulinarnych i lokalnego rynku spożywczego, przyciągnięcie inwestorów w branży hotelarsko-gastronomicznej, wzrost jakości świadczonych usług, prestiżu polskich miast na całym świecie i zainteresowania przez turystów zagranicznych – to tylko jedne z wielu spodziewanych efektów.

Scena kulinarna Warszawy zawsze była dynamiczna i niezwykle kreatywna, co widać było szczególnie w czasie pandemii. Cechuje ją niezwykła różnorodność, która odnosi się do trzech elementów: miejsc - niektórych niezwykle kultowych; produktów - czyli dbałości restauratorów o najlepszych dostawców; ludzi - kreatorów i artystów warszawskiej gastronomii. Współpraca z przewodnikiem Michelin otwiera nowy rozdział w budowaniu jeszcze mocniejszej marki naszego miasta. Na pewno zwiększy ona świadomość turystów na temat jakości oferty turystycznej Warszawy – najlepszego europejskiego kierunku turystycznego 2023 r. Będzie też mieć znaczenie we wzmacnianiu zainteresowania destynacją jaką jest nasze miasto - tłumaczy prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej, Barbara Tutak.

Akces polskich miast wiąże się także z możliwością organizacji największych wydarzeń kulinarnych o zasięgu międzynarodowym, jak na przykład eliminacje do Bocuse d’Or czy Global Chefs Challenge.

Kraków - Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej 2019 - jako jedno z dwóch polskich miast pojawiło się już na kartach słynnego przewodnika Michelin. Niewątpliwie Kraków posiada liczne zasoby, które zapewniły ten sukces – historyczne przepisy, najwyższej jakości produkty pochodzące od lokalnych dostawców, a także gościnność i miłą atmosferę. Krakowskie genius loci jest obecne również w gastronomii na Rynku Głównym, nad Wisłą, w uliczkach Kazimierza – w historycznych wnętrzach potrawy smakują naprawdę wyjątkowo. Zacieśnienie współpracy z Przewodnikiem Michelin przyczyni się do intensyfikacji promocji Krakowa jako atrakcyjnej destynacji kulinarnej i zachęci miłośników kulinariów do odwiedzin naszego miasta - mówi dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Elżbieta Kantor.

Objęcie Warszawy, Krakowa i Poznania promocją międzynarodowego wydawnictwa to także szansa na rozwój kadr gastronomicznych, które ze względu na stałe nadążanie za obowiązującymi trendami i wizytami wymagających najwyższych doznań smakowych gości i inspektorów, będą musiały nieustannie poszerzać wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności.

Od wielu lat oferta kulinarna Poznania zyskiwała popularność i stawała się coraz ważniejszym elementem wyboru kierunku podróży. Dziś jest jednym z głównych argumentów przemawiającym za wizytą w naszym mieście i mamy wrażenie, że wkrótce stanie się tym wiodącym. Dlatego nie dziwi fakt, iż Poznań coraz częściej nazywany jest stolicą polskiej gastronomii - dodaje prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Jan Mazurczak.

Mat.Pras./KG