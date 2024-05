PIU i ZBP. Porozumienie z korzyścią dla klientów

Podczas XI kongresu PIU w Sopocie Polska Izba Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich podpisały porozumienie w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI). To istotny krok w kierunku samoregulacji branży ubezpieczeniowej i bankowej.

Dobre praktyki są efektem współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego. Stanowią odpowiedź branży ubezpieczeniowej na raport EIOPA „Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks” i ostrzeżenie europejskiego organu nadzoru z 2022 r. Uzupełniają również znowelizowaną Rekomendację U przyjętą przez KNF w czerwcu 2023 r.

Jak napisano w komunikacie „Dobre praktyki obejmują cały okres życia produktu CPI. Dotyczą tworzenia produktu CPI i jego wartości dla klienta, sposobu dotarcia do klienta, jakości dystrybucji, podejmowanych w interesie klienta działań, nadzoru nad dystrybutorem produktu CPI oraz jego monitorowania. Skierowane są przede wszystkim do zakładów ubezpieczeń i banków oferujących produkt CPI, ale mogą być również stosowane przez inne instytucje finansowe oferujące podobne produkty”.

Intencją Polskiej Izby Ubezpieczeń jest wprowadzenie postanowień dobrych praktyk jako uzupełnienia do nowelizacji Rekomendacji U KNF. Wierzę, że wprowadzenie tych standardów przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów do produktów CPI i całego rynku bancassurance – wyjaśniał Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.