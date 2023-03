66. rocznica odkrycia złoża miedzi, które stworzyło Zagłębie Miedziowe

23 marca w 1957 Jan Wyżykowski odkrył na Dolnym Śląsku w okolicach Sieroszowic złoże rudy o zawartości 1,40 procent miedzi na głębokości 655-658 metrów. Było to największe odkrycie geologiczne w Polsce, które zmieniło region i miało ogromny wpływ na gospodarkę kraju

Odkrycie Jana Wyżykowskiego doprowadziło do powstania KGHM – firmy globalnej i światowego lidera w branży wydobywczej. Co roku, 23 marca przy pamiątkowym obelisku w Sieroszowicach składane są kwiaty i wiązanki. Stowarzyszenie Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego organizuje spotkanie osób związanych z KGHM i Zagłębiem Miedziowym.

Po sześciu dekadach pracy kolejnych pokoleń korzystających z zasobów Zagłębia Miedziowego wciąż niezmiennie doceniamy jak wielką wagę miało wydarzenie sprzed 66 lat. Doprowadziło do stworzenia firmy przyczyniającej się do rozwoju regionu i kraju oraz giganta na skalę światową. Dziękujemy odkrywcom i wszystkim, którzy współtworzyli oraz tworzą historię i teraźniejszość naszej rodzimej Polskiej Miedzi – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA.

Jan Wyżykowski urodził się 31 marca 1917 roku we wsi Haczowa w woj. rzeszowskim. Ukończył Krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą. Swoje życie zawodowe rozpoczął na dole w kopalni jako górnik. Później objął stanowisko referenta w Instytucie Geologicznym w Warszawie. Poszukiwania złóż miedzi zabrały Janowi Wyżykowskiemu wiele długich lat. W 1985 roku lubinianie uhonorowali pamięć odkrywcy stawiając mu pomnik.

Początkowo opracowany przez Jana Wyżykowskiego program wierceń spotykał się z wieloma negatywnymi opiniami. Oponenci poszukiwań twierdzili, że prace geologów niemieckich nie potwierdziły występowania złóż w tym rejonie. Wiercenia były kontynuowane przez zespół Wyżykowskiego, a ich konsekwencją było odkrycie pierwszego złoża Lubin-Sieroszowice i głównych pokładów rudy o zawartości 1,40% miedzi na głębokości 655-658 m.

Marzec jest wyjątkowym miesiącem w historii KGHM, oprócz rocznicy odkrycia złoża, w tym roku swoje 20-lecie obchodzi Fundacja KGHM Polska Miedź. Podstawą jej działania są darowizny finansowe i rzeczowe, których udziela osobom fizycznym oraz instytucjom.

Fundacja KGHM Polska Miedź została powołana w 2003 roku. Od 20 lat kontynuuje działalność prospołeczną Fundatora – KGHM Polska Miedź S.A. Angażuje się w działania, które zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego oraz aktywizacji osób do działań na rzecz dobra wspólnego w Zagłębiu Miedziowym, w Polsce oraz poza jej granicami.

W ciągu tych lat fundacja wsparła finansowo zarówno osoby fizyczne jak i instytucje na łączną kwotę blisko 290 mln zł. Zrealizowanych zostało prawie 5600 projektów oraz obdarowano blisko 8700 osób fizycznych.

Również w marcu przypada 60. rocznica wydobycia pierwszego kubła rudy miedzi w Zagłębiu Miedziowym. Wydarzyło się to 20 marca 1963 roku w szybie L-III należącym do kopalni Lubin, na głębokości 610 metrów. Jeden z pionierów Polskiej Miedzi, Jan Urlich wspominał: „wśród urobku zauważyliśmy wielki kęs dolomitu, w którym widoczne były duże żyły siarczków miedzi. Radość była ogromna. Pomyślałem: nareszcie dotarliśmy do złoża”. Pierwszy urobek rudy ważył 4-5 ton.

