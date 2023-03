Premier: Rumunia i Polska to naturalni sojusznicy w UE

Rumunia i Polska są naturalnymi sojusznikami w walce o jak najlepsze warunki funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej - powiedział we wtorek w Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki po konsultacjach międzyrządowych.

Morawiecki we wtorek podczas wspólnej konferencji w Bukareszcie z premierem Rumunii Nicolae Ciuca przypominał, że transformacja ustrojowa obu krajów podążała podobną drogą - dążenia ku NATO, Unii Europejskiej oraz podążaniu ku „wolności gospodarczej, która miała służyć poprawie bytu społecznego i poprawić możliwości rozwojowe naszych krajów”.

Szef polskiego rządu wskazywał, że ostatnio wspólnymi celami były uniezależnienie się energetyczne od Rosji, wsparcie dla Ukrainy i modernizacja armii.

Podkreślał, że bardzo ważne jest, abyśmy wykorzystując podobne doświadczenia obu krajów, jednocześnie mogli skorzystać z tego, że „nasz głos jest dużo lepiej słyszany i słuchany w Europie Zachodniej, USA i na całym świecie”.

Morawiecki mówił, że na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej Polskę i Rumunię mocno połączył problem zboża, które napływa z Ukrainy.

„Tutaj też mówimy jednym głosem: to zboże miało zgodnie z obietnicą Komisji Europejskiej wyjeżdżać do Afryki i na Bliski Wschód. Tymczasem niedoskonałości proceduralne i opieszałość w pewnych obszarach doprowadziły do tego, że część tego zboża i innych artykułów rolnych zostaje, dołując przez to ceny dla rolników” - mówił premier.

„Nie ma mojej akceptacji dla takiego działania, dla takiego procederu, dla takiego obrotu gospodarczego. Dlatego w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach Polska zrobi wszystko, ażeby tym problemem we właściwy sposób się zająć” - powiedział Morawiecki.

Dodał, że poprzez wspólne działania Polski i Rumunii oba kraje otrzymują już środki z UE. Na razie, jak stwierdził, niewielkie, ale „ta kwota będzie coraz większa, bo to Komisja Europejska musi tutaj nam więcej dopomóc w tym zakresie”.

„Współpracując, możemy dać wspólnie impuls do właściwego rozwoju zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak także innych formatów” - powiedział premier podczas wspólnego wystąpienia z premierem Rumunii Nicolae Ciuca po polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych.

Mateusz Morawiecki wskazał na szeroki zakres współpracy polsko-rumuńskiej, wymieniając m.in. Trójmorze, Międzymorze, projekt „Kolej do portu” (Rail to Sea), łączący Morze Czarne z Morzem Bałtyckim, oraz Via Carpatia, która - jak mówił - jest „sztandarowym, flagowym projektem, który łączy Polskę, Rumunię i całą wschodnią część Unii Europejskiej”.

„To wszystko czyni nas, Rumunię i Polskę, naturalnymi sojusznikami w walce o jak najlepsze warunki funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej” - stwierdził premier.

Szef polskiego rządu wskazywał także, że „w usługach Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa mają przewagi konkurencyjne”. „My chcemy te przewagi konkurencyjne wobec zachodniej Europy realizować, jednocześnie przecież podnosząc konkurencyjność całej Unii Europejskiej” - podkreślał.

„Identyfikujemy nasze interesy i razem potrafimy lepiej walczyć o środki i o lepsze regulacje, o fundusze, o pieniądze” - podsumował.

Jak przekazał premier Rumunii Nicolae Ciuca, poruszone zostały też kwestie bezpieczeństwa. „Przeanalizowaliśmy sytuację w Ukrainie, w Republice Mołdawii, a także co mogą zrobić Rumunia i Polska, aby w dalszym ciągu i jak najmocniej wspierać te dwa państwa” - poinformował. „Oczywiście jednogłośnie potępiamy niesprowokowaną i nielegalną agresję rosyjską na Ukrainę. Razem z UE, NATO i naszym partnerem - Stanami Zjednoczonymi - będziemy działać, by zapewnić spójność sojuszu i podejmować potrzebne działania dla wzmocnienia obrony Ukrainy” - podkreślał.

Ciuca mówił też o współpracy w dziedzinie obronności, która ma już historyczny wymiar. „Mamy obecność żołnierzy polskich w Rumunii, a żołnierzy rumuńskich w Polsce. Mamy też bezpośrednią współpracę między naszymi siłami zbrojnymi, między ministerstwami obrony. Zarówno Rumunia, jak i Polska rozwijają podobne systemy - jak Patriot, HIMARS, F-16 - co daje wspólną platformę zarówno dla ćwiczeń i przygotowania żołnierzy, ale też możliwości rozwoju infrastruktury dla konserwacji i serwisowania sprzętu” - dodał premier Ciuca.

Jak poinformował, powstanie wspólna komisja techniczna badająca możliwości współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego.

Ciuca wskazał również, że rozmowy dotyczyły możliwości rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej i portowej w obu krajach za pomocą środków unijnych i we współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza. Mówił o inwestycjach takich jak połączenie polskich i rumuńskich portów odpowiednią infrastrukturą kolejową. Zaznaczył, że rozwój w tym kierunku będzie korzystny nie tylko dla Polski i Rumunii, ale także m.in. dla Ukrainy, Słowacji, Węgier czy Bułgarii.

Po konsultacjach międzyrządowych wiceszefowie resortów SW Bartosz Grodecki oraz Raed Arafat podpisali umowę ws. współpracy w zakresie obrony cywilnej. Umowę o współpracy podpisali też ministrowie sportu Kamil Bortniczuk i Carol Eduard Novak.

PAP/kp