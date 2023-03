NBP odpowiada na ataki medialne

„Najbardziej gorliwy posłaniec brukselskich elit namawia do łamania unijnego prawa, bo tym byłoby przyjęcie tych postulatów” - napisał na Twitterze wicepremier i szef MAP Jacek Sasin. To odpowiedź na wpis Donalda Tuska dot. odrzucenia senackich poprawek do ustawy o ochronie odbiorców gazu