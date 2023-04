Zełenski: dziękuję Polsce, że wzmacniacie nas na polu walki

Wołodymyr Zełenski z małżonką Ołeną Zełenską przebywa w środę z oficjalną wizytą w Polsce

Przed południem odbyło się spotkanie par prezydenckich, jak również rozmowa prezydentów w „cztery oczy”.

Podczas późniejszych rozmów delegacji Polski i Ukrainy prezydent Zełenski podkreślił, że wizyta w Polsce jest dla niego bardzo ważna i jest gestem wdzięczności.

Wdzięczności za to, co mamy dziś, po to, byśmy mogli porozmawiać o naszej wspólnej przyszłości, w UE, w NATO. W tym kierunku powinniśmy jeszcze bardzo wiele uczynić. Przede wszystkim, jak Andrzeju powiedziałeś, będzie zwycięstwo, to będzie wszystko inne” - mówił ukraiński prezydent, zwracając się do Andrzeja Dudy.

Chcę podziękować za to, że wy robicie wszystko, co możliwe, dla naszego zwycięstwa. Chcę podziękować za to, że wzmacniacie nas na polu walki - podkreślił Zełenski.